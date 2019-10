"¡Bien muertos!": asesora de diputado Lorenzini ofrece disculpas tras indignante grito en la Cámara sobre fallecidos en manifestaciones

La asesora del diputado Pablo Lorenzini (DC), Lorena Caroca, ofreció disculpas por su polémica frase del pasado miércoles, durante la sesión especial de la Cámara, a la cual asistió el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Durante los incidentes registrados en el hemiciclo entre parlamentarios, Caroca salió de la sala gritando “¡Chao, ladrones! ¡Bien muertos, bien muertos!”, en referencia a las personas fallecidas en Chile, desde que comenzaron las masivas protestas populares el viernes de la semana pasada.

Ayer jueves, la asesora mediante un comunicado señaló que “en primer lugar, perdón. Lo que dije ayer (miércoles), en la Cámara de Diputados, no es lo que pienso ni lo que siento”, según consigna La Tercera.

Además, agregó que “fue un momento de ofuscación en que me salí de mis casillas y dije palabras que no me representan. Pido perdón a todos quienes ofendí con mis palabras, en especial a las familias de esas personas, no se merecen escuchar cosas como ésta”.

Finalmente, pidió “perdón a mis compañeros de trabajo, mis amigos y mi familia por el daño que les he causado. Pido humildemente perdón a todos”.