Ministro Moreno no bajará TAG ni peajes pese a masiva marcha de camioneros por "No+TAG"

El presidente nacional de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, había señalado que la movilización de los camioneros, taxistas del aeropuerto y autos particulares era porque "el TAG de la Región Metropolitana nos tiene asfixiados".

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, agregó que “la idea es demostrar su molestia, ya que el tema del TAG ha sido un abuso”. El dirigente aseguró que no significa que comiencen una paralización.

“Los camioneros no estamos para echarle más leña al fuego, porque en un movimiento general de los camioneros uno puede partir y no sabe cómo termina, entonces eso es muy serio. Lo otro es que tenemos que velar por que la gente tenga alimento”, dijo, añadiendo que "el movimiento social es el que manda hoy día".

Agencia Uno

Ante esta situación y el atochamiento que los camiones movilizados han generado en distintos puntos de Santiago, el Ministro de Obras Publicas, Alfredo Moreno salió a hablar con la prensa.

Por ahora, no habrá rebaja de TAG o peajes

No anunció ninguna rebaja en esta materia, señalando que "no ha existido ningún aumento de los peajes este año". La autoridad señaló que de hecho no se considera ningún alza para lo que queda de este año, pero si habrían reajustes en los próximos años .

"Estamos trabajando para tener un reajuste en los peajes dentro de lo que todos queremos", dijo. Pese a que el presidente de la CNDC señaló que no es el norte de los dueños de camiones generar paralizaciones, el Ministro igual hizo un llamado a deponer la movilización.

"Esto lo único que hace es dificultar la vida a los santiaguinos, que ya están bastante complicadas. Las puertas del ministerio están abiertas para que los organizadores de esto vayan a conversar", dijo la autoridad.

Pese a aquello, ayer Juan Araya había emplazado al Presidente Piñera a que “dialogue y converse con todos”. “Cuando hay harto trabajo, hay más camiones. Y cuando baja la economía, los camiones se quedan en la casa. Hoy día se están quedando en la casa muchos”, sostuvo el dirigente de los dueños de camiones.