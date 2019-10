"No puede ser que un pórtico salga más que un kilo de pan": la protesta contra el TAG se suma al estallido social

Desde las 07: 00 horas de este viernes camioneros, taxistas y automovilistas comenzaron a copar las principales autopistas capitalinas luego de la convocatoria a marcha realizada por el movimiento No Más TAG.

Según los reportes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) vehículos avanzan por varios puntos de la capital, copando todas las pistas de circulación.

Camiones se desplazan por autopista Américo Vespucio Sur a la altura de Macul

Video:



Grupo de camiones y veh. particulares avanza a marcha por Ruta 5 al norte altura Lo Espejo, ocupando todas las pistas.

Sobre la manifestación, el vocero del movimiento No Más TAG, Andrés Alarcón, sostuvo -en entrevista con radio ADN- "no puede ser posible que una boleta de TAG te salga más que la luz, no pude ser que el precio de un pórtico salga más que un litro de bencina o un kilo de pan".

La movilización fue convocada en conjunto con agrupaciones de camioneros y taxistas del Aeropuerto de Santiago.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, manifestó que "la idea es demostrar su molestia, ya que el tema del TAG ha sido un abuso”, aunque descartó un paro general del gremio debido a los problemas que ello tendía para la ciudadanía.