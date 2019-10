Cruz Coke sobre tweet homofóbico de ministro Isamit: "Está en todo el derecho de estar en contra del matrimonio homosexual"

Julio Isamit fue dirigente estudiantil en 2006. De ahí en adelante ha jugado un rol secundario pero importante en la derecha joven. De esta jorma se ha convertido en una del las cartas que esperaban autoridades como Mattei: con calle. Sin embargo el pasado se le vino encima penas fue nombrado.

A través de Twitter el ahora ministro de Bienes Nacionales fue evidenciado. Tweets homofóbicos fueron encontrados por cibernautas, donde encaraba a Luciano Cruz Coke. Esto por mostrarse a favor del matrimonio igualitario.

Julio Isamit tiene una notable trayectoria política como Presidente de Curso. Y una maestría en facho-homofobia: pic.twitter.com/m9IDMWawhs — Jaime Parada Hoyl (@JParadaHoyl) October 28, 2019

Isamit "en todo su derecho"

Ante ello el militanto evópoli fue consultado por CHV. En la entrevista aseguró que no puede hacerce cargo de los dichos y no cree que signifique una razón para invalidarlo. "No le hace justicia y Julio podrá desmentirla. Le corresponde a él contestarlo. No estoy de acuerdo con esas declaraciones, pero no siento que eso lo inhabilite para ser ministro de Bienes Nacionales", aseguró.

Además dijo que la autoridad estaba en todo su derecho. "Está en todo el derecho de estar en contra del matrimonio homsexual. Yo soy un liberal", argumentó. "Me parece que si se expresó de una manera más ofensiva en ese momento tendrá que dar explicaciones. Pero perdón, es el ministro de Bienes Nacionales, no nos equivoquemos", advirtió.