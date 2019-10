De Vallejo a Boric: oposición condena hechos de violencia y llama a marchar mañana

Tras la petición de la nueva vocera de Gobierno, Karla Rubilar, distintos sectores de la oposición han salido a condenar la violencia de las protestas de esta tarde en la Alameda.

Oposición partiendo por el PC

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, condenó los hechos de violencia y pidió que no se empañe “el despertar de Chile”. “Condeno tajantemente y sin medias tintas la violencia en las calles. No permitamos que se empañe el despertar de Chile con acciones que no representan a las grandes mayorías”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Condeno tajantemente y sin medias tintas la violencia en las calles. No permitamos que se empañe el despertar de Chile con acciones que no representan a las grandes mayorías! — Daniel Jadue (@danieljadue) October 29, 2019

A la vez también llamó a seguir manifestándose. "Por eso debemos estar más unidos que nunca y seguir en las calles masivamente y cerrándole espacios a quienes quieren empañar las movilizaciones…", contó.

La diputada Camila Vallejos, también del Partido Comunista, no se quedó en silencio. Condenó la violencia a la vez de que llamó a marchar mañana de manera "pacífica".

"No permitamos que los actos de violencia manchen e impidan el avance del movimiento social! Absoluta condena a aquello!Mañana gran manifestación pacífica y ciudadana. Exigimos justicia por violación a DDHH y concretar cambios profundos a este sistema desigual #AsambleaConstitiyente", posteó en Twiter.

No permitamos q los actos de violencia manchen e impidan el avance del movimiento social! Absoluta condena a aquello!Mañana gran manifestación pacífica y ciudadana. Exigimos justicia por violación a DDHH y concretar cambios profundos a este sistema desigual #AsambleaConstitiyente — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) October 29, 2019

Frente Amplio

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson (RD) manifestó su repudio por los desmanes. Estos incluyen incendios en un hotel y un centro médico en la Alameda con Santa Rosa.

“Terribles imágenes que vemos de Santiago y otras ciudades. Por supuesto que condenamos los destrozos e incendios que suceden en estos momentos. Esta situación lamentablemente sirve a quienes quieren llevar la justa demanda social por transformaciones a un problema de seguridad pública”, expresó en las redes sociales.

Terribles imágenes q vemos de Stgo y otras ciudades. Por supuesto q condenamos los destrozos e incendios q suceden en estos momentos. Está situación lamentablemente sirve a quienes quieren llevar la justa demanda social x transformaciones a un problema de seguridad pública. — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) October 29, 2019

A su vez también el diputado de la Región de Magallanes, Gabriel Boric, expresó su descontento. "Cabildos, no incendios. Participación política, no saqueos. Responsabilidades, no venganza. Organización, no individualismo. Escuchar, escuchar y trabaja", fue su respuesta.

Cabildos, no incendios. Participación política, no saqueos. Responsabilidades, no venganza. Organización, no individualismo. Escuchar, escuchar y trabajar. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 29, 2019

DC

A su vez, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, quien dijo que “Chile es de todos", pidió "trabajar por erradicar la desigualdad que enferma a la sociedad. Pero esa vía siempre es pacífica y con diálogo. Los actos de violencia alimentan a los extremos y quienes más sufren son los que más necesitan. ¡La violencia nunca es el camino!”, resaltó en su cuenta de Twitter.

Chile es de todos. Debemos trabajar por erradicar la desigualdad que enferma a la sociedad. Pero esa vía siempre es pacífica y con diálogo. Los actos de violencia alimentan a los extremos y quienes más sufren son los que más necesitan. ¡La violencia nunca es el camino! — fuad chahin (@fchahin) October 28, 2019

Mientras que el diputado DC, Matías Walker, agregó que “la minoría que hoy optó por bloquear los medios de transporte de la gente más vulnerable, saquear negocios y dejar aislados a los chilenos, lo único que logra es poner en jaque avances sociales, pero eso ya lo saben. No a la violencia, no a las violaciones a DDHH #ChileQuierePaz”, concluyó también en su cuenta de Twitter.