Cambio de gabinete: ¿Son los cambios que la ciudadanía esperaba?

Y podía ser peor. En junio de este año comenzamos la nota sobre el cambio de gabinete señalando que "la aprobación del Gobierno pasa por su peor momento". En ese entonces la aprobación del Piñera, era de un 34%. Hoy es de apenas un 14% y nuevamente las modificaciones buscan mejorar dicha realidad. El escenario es aún más delicado, luego de un toque de queda, estado de emergencia, presencia militar en las calles y un gigantesco malestar social expresado con marchas kilométricas.

Previo a los anuncios, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei señaló que el cambio de gabinete debía ser profundo. "Tiene que ser gente que venga de la clase media, que ojalá se haya educado en educación pública, que no sean todos de la Universidad Católica o de la Chile, que no veraneen en Zapallar o en Pucón, gente que ojalá haya nacido en provincia. En el fondo es gente con mucho más calle", puntualizó. También habría fijado el mínimo de cambios para un gesto potente: ocho.

Justo ocho

Y exactamente ese fue el número de ministros que cambiaron. Pero la mayoría provenían del interior de La Moneda. Tres ministros, dos subsecretarios y un jefe de gabinete. Solo dos de los nuevos ministros llegaron de afuera: la ex intendenta, Karla Rubilar, e Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Finalmente, Andrés Chadwick, uno de los ministros más criticados por la situación de las últimas semanas, salió del gabinete. Lo reemplazó como ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien hasta ayer se desempeñaba como ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Agencia Uno

Siguiendo con los enroques, Felipe Ward, quien era antes ministro de Bienes Nacionales, asumió el antiguo puesto de Blumel en Presidencia. De hecho, una publicación de "La Tercera" adelantaba con fuentes anónimas que Ward asumiría en Interior. Al parecer, hubo un cambio de último momento y la realidad fue distinta. La tercera ministra que cambió de puesto, pero se mantuvo en el gabinete fue Cecilia Pérez. Eso si, este cambio fue catalogado como "premio de consuelo" pues pasó de ser la vocera de gobierno a ministra del deporte.

Los subsecretarios que se convirtieron en ministros son María José Zaldívar y Lucas Palacios. Este último se desempeñaba en el Ministerio de Obras Públicas, y ahora asumió como ministro de Economía. Por su parte, Zaldívar era subsecretaria de Previsión Social y ahora es ministra del Trabajo. Las modificaciones apuntaron principalmente al comité político. La gran crítica que se observa en redes sociales es la falta de modificaciones en los denominados ministerios sectoriales como salud, transporte y educación.

Isamit es criticado por homofobia

Desde el Movilh y Fundación Iguales criticaron la nominación de Julio Isamit como ministerio de Bienes nacionales. El nuevo secretario de Estado había realizado polémicos tuits sobre la comunidad LGBTI. Entre esas publicaciones, se encuentra una en la que señaló "obvio que tiene que haber respeto a la dignidad de todos y cada uno. Distinto es el matrimonio gay".

Al respecto, Rolando Jiménez, dirigente del Movilh opinó que Isamit es "una persona extremadamente intolerante que roza el fanatismo". Por su parte, Isabel Amor de Iguales calificó el nombramiento de Isamit como preocupante. "Nos encontramos directamente con personas que están absolutamente en contra de la igualdad de derechos", dijo la directora de educación de Iguales.

¿Era Blumel o Ward?

Minutos antes de la ceremonia, "La Tercera"adelantó que Felipe Ward sería ministro del Interior. Sin embargo, la ceremonia comenzó a atrasarse y se generó incertidumbre sobre esa información. Se vio al ministro Blumel contestar una llamada por teléfono. Finalmente fue él quien asumió Interior.

Ward fue trasladado desde Bienes Nacionales a Secretaria General de la Presidencia. Una vez finalizada la ceremonia, fue la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe confirmó que Ward era una de las cartas que se estaban evaluando para la cartera de Interior.

Cecilia Pérez se quedó con premio de consuelo

Una de las sorpresas fue que la vocera, Cecilia Pérez, sería la nueva ministra del Deporte. Ante esto, el ex ministro del Deporte, Pablo Squella, quien estuvo en el cargo durante el gobierno de Michelle Bachellete, dijo: "Me parece muy bien. Ella siempre ha manifestado su preferencia por el deporte. Es una persona que "tiene calle" y que ha trabajado conociendo la realidad de las comunas. Le deseo lo mejor".

El Presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez, a diferencia del ex ministro, no está conforme con el cambio, ya que le parece "terrible, porque da cuenta que en el fondo el cambio de gabinete no es más que un par de enroques".

"Parece un premio de consuelo a la ministra Pérez, básicamente porque el Presidente no saca a la ministra y la traslada a un ministerio de menor relevancia política, dejando en claro también la poca relevancia que tienen las políticas deportivas en este gobierno", añadió. El escritor Jorge Baradit quiso opinar a través de su twitter: "Que pena por la ministra de deportes. La sacaron para hacerle un lugarcito a Cecilia Pérez. No debe estar muy feliz", expresó.

A continuación, la lista de cambios:

Ministerio del Interior asume: Gonzalo Blumel (Ex Ministro de Segpres)

Sale: Andrés Chadwick

Ministerio de Hacienda asume: Ignacio Briones (decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez)

Sale: Felipe Larraín

Ministerio Secretaría General de Gobierno asume: Karla Rubilar (Ex Intendenta Metropolitana)

Sale: Cecilia Pérez

Ministerio Secretaría General de la Presidencia asume: Felipe Ward (Ex Ministro de Bienes Nacionales)

Sale: Gonzalo Blumel

Ministerio de Economía asume: Lucas Palacios (Ex Subsecretario de Obras Públicas)

Sale: Juan Andrés Fontaine

Ministerio del Trabajo asume: María José Zaldívar (Ex Subsecretaria de Redes Asistenciales)

Sale: Nicolás Monckeberg

Ministerio de Bienes Nacional asume: Julio Isamit (Ex Jefe de Gabinete del Ministro Blumel)

Sale: Felipe Ward

Ministerio del Deporte asume: Cecilia Pérez (Ex Ministra Secretaria de Gobierno)

Sale: Pauline Kantor