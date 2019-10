Javiera Parada renuncia a RD y asegura que acusación constitucional contra Piñera es "un acto de una irresponsabilidad gigante"

La actriz y activista Javiera Parada anunció la renuncia a su militancia en Revolución Democrática (RD) luego que la colectividad apoyará la acusación constitucional que se impulsa contra el Presidente Sebastián Piñera.

La ex agregada cultural de Chile en Estados Unidos durante la administración de Michelle Bachelet, envió una carta abierta a través de The Clinic, en donde profundizó sus motivos para dejar el partido.

En la misiva recalcó que "lamentablemente, las decisiones tomadas por RD en el último tiempo me han ido distanciando irremediablemente del partido".

"Los años de historia política que cargo encima me han enseñado algunas cosas: En la izquierda no estamos libres de las pulsiones antidemocráticas; tampoco estamos libres de los laberintos éticos en que cayó la Concertación; en la izquierda chilena no somos inmunes al caudillismo que tanto mal le ha hecho a Latinoamérica; no tenemos el monopolio ni de la justicia social, ni de la ética, y desde luego en la historia de la izquierda hay belleza, pero también hay autoritarismo, ruido y furia", señaló.

"Yo creo que ser de izquierda es solo el punto de partida para la acción política, el fin es siempre el bienestar del pueblo. Por eso necesito cuestionar los dogmas permanentemente, dudar de lo que hasta ayer estaba escrito en piedra, y poner los eventos presentes en el contexto de lo que la vida me ha enseñado con los golpes más duros. Yo creo en los valores de la izquierda, pero antes creo en la democracia, en las comunidades y en su capacidad de movilizarse y dialogar", reflexionó.

En ese punto, indicó que "en las últimas semanas no he podido compartir ni explicarme el actuar de RD ¿Cómo es posible que mi coalición se reste del dialogo con el Jefe de Estado democráticamente elegido? ¿Cómo es posible que en la mitad de la peor crisis en democracia se persiga una acusación constitucional contra el presidente de la Republica? ¿Cómo es posible que muchos estén haciendo política hoy desde las pasiones, la fiebre del momento y no desde el discernimiento racional? ¿Cómo es posible que estemos sacando cálculos pequeños y no pensando cómo mejoramos la vida de las personas que habitan nuestro país?".

"Durante esta tarde (ayer lunes), me he enterado que RD apoyará la acusación constitucional contra el presidente de la República. Lo manifesté la semana pasada y lo vuelvo a ratificar. Me parece un acto de una irresponsabilidad gigante y que provocará una desestabilización institucional mayor, cuando lo que necesitamos, precisamente es canalizar institucionalmente las demandas de la ciudadanía por medio del diálogo", aseguró.

"Debemos –como generación– construir nuestras credenciales democráticas, dialogar hasta el cansancio, no podemos temerle a la política que es siempre un encuentro real con el otro –y por lo tanto muchas veces es puro riesgo–. Creo que debemos dejar de lado la banalidad del cálculo político minúsculo, de la selfie, del maximalismo, de los tristes espectáculos en el parlamento, y confiar en la gente, confiar en que las personas saben de qué lado estamos. No podemos pedirle confianza al pueblo si nosotros mismos con nuestras acciones hacemos un teatro inverosímil", expresó.

"Quiero decir finalmente que estoy convencida de mis declaraciones y acciones son consecuentes con los valores que Revolución Democrática promovió desde su fundación, pero también veo que mi presencia se ha vuelto incómoda para líderes y militantes que quizá quieran conducir al partido por otros caminos. Es por esto que, después de meditarlo durante mucho tiempo, he decidido poner fin a mi militancia en Revolución Democrática", enfatizó Parada.