"Se está disparando a zonas de alta letalidad": las revelaciones de Amnistía Internacional a los medios extranjeros sobre estallido social en Chile

Pilar San Martín, parte de Amnistía internacional, está en Chile. Esto al igual que una comitiva desplegada para fiscalizar el respeto a los Derechos Humanos en el país. Sobre todo en los últimos 12 días de movilizaciones por una vida mejor.

Amnistía Internacional denuncia torturas y violencia sexual en Chile La investigadora del organismo, Pilar Sanmartín, revela un dato alarmante: al menos 140 personas han perdido la vista como consecuencia de la represión durante las protestas. #Chile #DDHH #AI (cvm). pic.twitter.com/XEGgADQSEg — DW Español (@dw_espanol) October 30, 2019

Y al parecer, después de distintas reuniones con víctimas y el INDH, la situación en Chile no da para más. Los Derechos Humanos no sólo no están siendo respetados por las fuerzas de orden, sino que el actuar no cambia. Al contrario, se eleva.

Narración de Amnistía

"Llevamos a penas tres días en el país y los testimonios que hemos recabado son bien alarmantes", explicó a DW. "Muertes a manos de funcionarios del Estado, posibles actos de tortura", serían sólo algunos de los antecedentes recabados.

Otro problema sería la cantidad de afectados. Las situaciones "las estamos encontrando en un número muy grande de casos. Ayer informaban que hay al menos 140 personas que en 11 días han perdido visión de un ojo. Esto es terrible".

"Estas violaciones tan graves han ocurrido en un periodo de tiempo muy corto", comentó la especialista.

En cuanto a la represión, Amnistía critica a Carabineros y el actuar internacional. "El Gobierno de Sebastián Piñera sigue reprimiendo esta protesta y parece que la comunidad internacional está dormida", señaló.

"Se está disparando a zonas de alta letalidad", añadió además, en un estado de preocupación. A ello le sumó que la violencia "no se está queriendo reconocer públicamente".