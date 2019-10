Ya venía en camino: habla Greta Thunberg tras repentina suspensión de la COP25

La líder ambientalista, Greta Thunberg, venía en camino. Su objetivo eran las actividades que se desplegarían en diciembre en el marco de la COP25. El evento internacional tendría como cede Cerrillos, en la capital chilena. Sin embargo esta reunión ni la APEC se harán en el país tras el estallido social.

La europea aseguró que sus pensamientos están junto a las personas de Chile. "La COP25 no se realizará en Santiago. Mis pensamientos están junto a las personas de Chile. He estado viajando a través del continente norteamericano hacia Santiago, pero como #COP25 será movido, ahora esperaré hasta que tenga más información….", sostuvo en su cuenta oficial de Twitter.

COP25 will not be held in Santiago.

My thoughts are with the people of Chile.

I’ve been making my way through the North American continent towards Santiago, but as #COP25 will be moved I will now wait until I have more information…

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 30, 2019