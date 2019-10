Gobierno insiste en su Agenda Social y pondrá acento en sistemas de previsión y tributario

La demanda de una nueva Constitución ha sonado fuerte durante el estallido social. Y es que junto a la petición de renuncia a Sebastián Piñera, podría decirse que es la siguiente demanda. O así se ve al menos en las distintas manifestaciones convocadas ya hace 13 días. Pero para el Gobierno la reformulación de la carta fundamental no es prioridad.

Y es que a pesar de que el presidente dijo que no "no se cerraba a ninguna opción" cuando le preguntaron por el cambio de Constitución, no va dentro de las medidas urgentes. "Tenemos hoy en marcha un proceso de diálogo amplio y participativo. Es importante poder realizar ese proceso antes de tomar decisiones más definitivas", justificó Blumel esta tarde.

¿Cuáles son las prioridades?

"Creemos que hay otros objetivos. Fortalecer los mecanismos para la inversión y el crecimiento. El gran objetivo que tenemos es hacer un acuerdo en materia previsional que permita mejorar las pensiones de los adultos mayores", aseguró el nuevo jefe de cartera. Además de previsional, el área tributaria sería la otra fuerte reforma que pondrían en urgencia desde el Gobierno.