Exhumarán su cuerpo: familia de joven encontrado en fábrica Kayser con agujeros en el tórax pide justicia y cuenta versiones que le han llegado de la muerte Yoshua

El segundo día del estallido social se marcó con sangre. El domingo 20 de octubre fue la jornada en que lamentamos muertes en las movilizaciones y diversas acciones. Cinco fueron los cuerpos calcinados que encontraron en la bodega de Kayser, en Renca. Uno de ellos está bajo la lupa pública, ya que en sus costillas tenía agujeros que el SML no inspecionó, como consignó Interferencia. Hoy el organismo salió a decir que ellos "no hacían peritajes balísticos".

Justamente la familia del joven Yoshua Patricio Osorio Arias ha sido de las primeras en exigir justicia. Así, desde el día uno, donde aún no sabían si se trataba del joven de 17.

"Lo que me llamó la atención es que cuando uno se quema, se quema, pero él tenía como un hoyo aquí (tórax – abdomen)", dijo Solange Arias, su madre a El Desconcierto. La mujer sostiene que su hijo no murió a causa de asfixia, como dice el SML. "Para mí también tuvo impacto de bala y no me digan cómo lo sé, pero sé que le dispararon, porque fue un incendio muy rápido", expresó.

Además detalló que a Yohua le faltaba un diente. "Este lado (lado izquierdo del rostro) estaba quemado y me llamó la atención porque le faltaba un diente y él tenía perfecta su dentadura. Yo estuve ahí y vi cómo se consumió muy rápido", comentó.

Versiones sobre la muerte de Yoshua

Todo fue muy confuso desde el minuto 0. No fue hasta el velorio de Yoshua que distintas versiones llegaron a los oídos de su madre. Todas involucraban a militares "Maldito milico que le disparó en el pecho". "Iba cojeando y el milico lo tiró para adentro y le dijo 'cagaste"". Cosas como esas escuchó, sin ninguna certeza más que la de que "algo pasó allá arriba".

A raíz de todas estas dudas, la familia pedirá verdad. Su cuerpo será exhumado para saber su causa de muerte. Pero no será la única, ya que la familia de Andrés Ponce también pedirá la exhumación.