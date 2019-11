¿Y desde cuándo?: SML afirma que no profundizó en orificios de bala encontrados en cuerpo de menor fallecido en el incendio de Kayser porque ellos “no realizan pericias balísticas”

Durante el día siguiente al estallido social se lamentaron muertes. Cinco de ellas ocurrieron en la fábrica de Kayser, en Renca. Los cuerpos se encontraron totalmente calcinados en el segundo piso del inmueble. Uno de ellos fue el de Joshua Osorio Arias de 17 años, identificado varias jornadas después.

Pero aunque su identidad ya se conoce, la controversia en torno a su muerte es cada día más preocupante. Ayer Interferencia reveló que hubo irregularidades en su autopsia. ¿La razón? su cuerpo presentaba tres orificios en el tórax, específicamente "entre las costillas 10 y 11".

No obstante, el Servicio Médico Legal (SML) optó por no medir ni estudiar estos agujeros. Y los cuestionamientos no tardaron en asomar.

SML salió a dar "explicaciones"

Mediante un comunicado, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia manifestó sus motivos detrás de la decisión de no investigar la muerte del joven.

Primero destacando su gran labor y eficiencia: “En todos los casos relacionados con la contingencia de las últimas semanas, sus profesionales, funcionarios y funcionarias han aplicado correctamente los protocolos establecidos para cumplir con su labor técnica científica de asistir las investigaciones del Ministerio Público”, dijeron desde el SML.

Del mismo modo, agregaron que “el contenido de las autopsias no puede ser entregado al público. Pues ello está prohibido por la Ley Nº 20.065; razón por la cual no es posible mediante este medio dar detalles sobre ningún caso particular. Sin embargo, si las autoridades competentes así lo resuelven, el SML no tiene inconvenientes en que las pericias sean conocidas”.

En esta línea, desde el SML aclararon que están "disponibles para realizar todas las pericias que requiera la Fiscalía. (no importando si ya se han hecho pericias en esos casos); y se le destinarán todos los recursos humanos y presupuestarios que se requieran”.

Finalmente llegó el momento de referirse a Joshua. Según el SML, ellos “no realizan pericias balísticas”. Lo que explicaría el por qué no investigar ni medir o alertar por estos irregulares agujeros en su cuerpo calcinado.

“Desde un comienzo del Estado de Emergencia y hasta el día de hoy, (hemos recibido) instrucciones por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en orden a realizar todos los esfuerzos que se requieran para efectos de contribuir, dentro de nuestras facultades legales, en que se esclarezcan las circunstancias de quienes fallecieron en estos días”, enfatizó el SML.

"En el caso de personas calcinadas, el SML ha sido reconocido por su eficiente y oportuno trabajo en casos como el incendio de la Cárcel de San Miguel, en 2010, y su contribución en el incendio de la Cárcel de Comayagua, Honduras, en 2012", cierra el comunicado. Razón por la que esperamos que se establezcan los motivos que llevaron a la muerte a estas personas.