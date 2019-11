La brutalidad no tiene trincheras: video muestra el momento en que dos carabineras se queman durante manifestación en Plaza Italia

View this post on Instagram

M O L O T O V . 2 Mujeres de Fuerzas Especiales acaban de ser atacadas con bomba molotov en Plaza Baquedano, Santiago de Chile. Imágenes fuertes y que demuestran lo violencia que hay en las manifestaciones por un Chile que busca ser diferente, digno y con un pueblo que no se dormirá hasta lograrlo. #molotov #ffee #chiledesperto🇨🇱 #chiledesperto #chilesantiago #santiago #santiagochile #protesta #protestas #chileprotestas @santiagoadicto @bbcnews @nytimes @chvnoticias @24horascl @canal13cl @prensachilena @cnnchile • • • Lunes 04 de Noviembre, 19:24hrs. Santiago, 2019. 📍@galeriacima