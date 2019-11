Rigoberta Menchú destaca al pueblo chileno: "Está dando ejemplo de lo que pueden lograr cuando se unen para expresar la indignación acumulada"

La Premio Nobel de la Paz y activista de los derechos humanos, Rigoberta Menchú, visitó la Casa Central de la Universidad de Chile y luego entregó en La Moneda una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera.

La guatemalteca afirmó en la misiva al mandatario que “estamos aquí para expresar nuestro acompañamiento y solidaridad con un pueblo hermano que, ante el mundo, está dando ejemplo de lo que pueden lograr los y las ciudadanas cuando se unen para expresar la indignación acumulada a lo largo de años de insensibilidad e indiferencia frente a sus razonables y justificadas exigencias”.

Además, agregó que “también estamos aquí para sumarnos a la denuncia de las graves y sistemáticas violaciones de derechos que se han venido produciendo en las últimas semanas”.

Menchú, junto a Guillermo Whpei, de la Fundación para la Democracia, se reunió previamente con el rector Ennio Vivaldi, instancia donde relató parte de lo que ha podido constatar y conocer en una serie de reuniones que está sosteniendo con organizaciones y líderes sociales.

“Me impactó muchísimo que de repente [jóvenes] recibieron una valina en la espalda, o en la cara, como viviendo otro mundo”.

Asimismo, instó a “rendir homenaje a las víctimas porque en realidad no nos queda nada más que darles fortaleza, darles consejo para que asimilen un impacto emocional, psicológico, espiritual difícil, que es lo que ha pasado con muchas de las víctimas, sobre todo los difuntos”.

Menchú indicó que en Chile “el éxito parecía materialmente, pero a cambio de mucho porque la mayoría de los chilenos están endeudados según los datos estadísticas universales. Un sistema así no va a funcionar, entonces va a tener que haber reformas profundas. Si no se hacen reformas profundas la crisis chilena va a tardar un par de décadas. Pero tiene que acelerar unas reformas profundas, reformas estructurales, es lo que estamos constatando. Ojalá que les salga la asamblea constituyente”.

“Somos víctimas del pasado, soy víctima del genocidio del pasado guatemalteco, y no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Eso es lo primero que a mí me nació en la mente antes de venir de Guatemala a Chile, que no vuelva a ocurrir el pasado porque nadie quisiera heredar delitos crueles a sus propias generaciones”, agregó.

La activista aseguró que la información recogida en esta visita será comunicada a diferentes instancias de las Naciones Unidas, y a los Premios Nobel de la Paz.

