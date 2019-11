"En esto no hay doble estándar": Bancada Feminista solidarizó con carabineras agredidas y criticó a ministra Plá

La Bancada Feminista de la Cámara Baja condenó ataque con molotov a carabineras en servicio y criticó pasividad de la ministra de la Mujer y Equidad de género, Isabel Plá, tras las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos y agresiones sexuales sufridas por chilenas.

Las parlamentarias criticaron la dispar reacción de la ministra de la Mujer frente a la agresión sufridas por mujeres durante las manifestaciones sociales y su actitud ante las lesiones con las que quedaron las funcionarias de las Fuerzas Especiales de Carabineros.

"En esto no hay doble estándar"

“Primero que todo, quiero solidarizar con las funcionarias de Carabineros agredidas ayer. En eso no hay doble estándar, es un hecho repudiable”, indicó la vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal y que, además, calificó de “insólito”, el silencio de la ministra Plá durante las últimas tres semanas.

En ese sentido, dijo que la bancada habría esperado una misma actitud de la ministra, quien dijeron, guardó silencio durante 18 días.

Silencio insólito

“Para nosotras es bastante insólito el silencio que ha tenido la ministra Plá. Nos parece inexcusable que haya mujeres víctimas de brutales ataques de violencia sexual, mujeres detenidas en comisaría, donde hay hechos que son materia de querellas presentadas por el INDH y, lo que hemos recibido, es la absoluta inoperancia de la ministra”, sentenció la diputada.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Mujeres y Equidad de Género, Camila Vallejo, adelantó que la citarán a la instancia para que dé cuenta de la actuación de su cartera frente a los abusos y violaciones a los derechos humanos.

“Tuvieron que ser agredidas dos funcionarias de Carabineros para que recién la ministra Plá se pronunciará y eso nos parece incorrecto, no es responsable, no es lo que se espera de una autoridad máxima como es la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que no solo tiene que velar por la integridad de una funcionaria de Carabineros, sino por los derechos sexuales de las mujeres de nuestro país”, comentó.