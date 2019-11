Sin reintegración y con impuestos a los "súper ricos": "Borrador de entendimiento" entre senadores y ministro Briones por reforma tributaria

La reforma tributaria está avanzando en acuerdo con senadores de oposición. Los senadores Carlos Montes (PS), Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones este martes donde se habrían logrado mayores diálogos.

Los principales puntos que se han logrado en este "borrador de entendimiento" son cuatro, según detalló el ministro de Hacienda.

Ignacio Briones señaló que estaban de acuerdo con los principios generales. "Primero, una modificación tributaria que recaude de manera progresiva, en segundo término, una modificación tributaria que sea muy pro pymes. Tercero, una modificación tributaria que tenga incentivos potentes a la inversión en general, condición necesaria para levantar el crecimiento y en cuarto lugar, una propuesta, un marco tributario que sea de ayuda al adulto mayor", aseguró el secretario de estado.

El proyecto de ley se dividiría en dos, para acelerar la aprobación del aumento de la pensión básica solidaria. Otro de los puntos de acuerdo fue la exclusión de la reintegración tributaria, manteniendo este apoyo para las pequeñas y medianas empresas.

Un nuevo impuesto es para los más ricos del país y también agregando uno a los bienes inmobiliarios.

Con esta reforma tributaria, según el senador Montes, la recaudación aumentaría hasta los $1.100 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chamín mostró su disconformidad con este borrador, resaltando que el impuesto a los "súper ricos" sería ilusorio.

"Este famoso impuesto a los super ricos, yo quiero decir claramente que, es publicidad engañosa, es publicidad engañosa el plantear como impuesto a los super ricos el que se genere un impuesto solo para las propiedades del 1%, cuando todos sabemos que los más ricos no tienen su patrimonio en propiedades, lo tienen en mercado de capitales, en fondos mutuos, en acciones, los tienen en otros instrumentos. Esto es reírse de la gente eso no le va hacer ni cosquillas a los super ricos, eso no es ni un paso de avance en materia de justicia tributaria”, mantuvo Chahín.

La firma de la versión definitiva del borrador de entendimiento se realizaría este miércoles, pero aún no hay confirmación de cuándo se haría efectivo.