Para tener autoridades representativas: Diputados de todos los sectores plantean regresar al voto obligatorio

"Piñera no me representa" y "Los políticos no me representan" han sido frases bastante comunes en estos días. En carteles, pancartas o incluso opiniones de analistas ante la prensa. Para la última elección presidencial, estaban habilitados más de 14 millones de chilenos para votar. Un 50,98% se abstuvo. La inscripción automática y el voto voluntario generó una alta expectativa. Se pensó que los ciudadanos irían a votar guiados por el interés genuino, y se quitó la obligación. Pero eso no ocurrió.

Desde la Cámara de Diputados, particularmente en la comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, se está evaluando retornar al voto obligatorio. Es una propuesta de apoyo transversal.

Si bien el proyecto en sí es una fusión de dos propuestas (una de la Democracia Cristiana y otra de Evópoli), la medida hoy cuenta con el apoyo de parlamentarios del PPD, DC, Partido Socialista, PR, RN y UDI. Los parlamentarios señalaron a Publimetro que contar con una mayor cantidad de votantes será un aporte a la crisis de legitimidad que se vive hoy.

Agencia Uno

Un diagnóstico común

La diputada del PPD, Andrea Parra señaló que el modelo del voto voluntario fracasó en Chile y que eso es un diagnóstico común. Además, la parlamentaria acusa que el voto voluntario discrimina ya que en comunas donde hay un mayor capital cultural, como Vitacura la participación alcanza un 70% versus otras comunas donde va a votar poco más del 20%.

Pero la parlamentaria considera que esto debe ir acompañado de otras medidas para mejorar la representatividad, como poner límite a la reelección y poner límite al llamado arrastre. "No puede ser que tengamos parlamentarios elector con menos de un 3%, en otros países el arrastre tiene ciertos límites", añadió.

El diputado RN, Andrés Longton, pese a ser oposición a Parra, concuerda en varios puntos. "Cuando tenemos comunas donde va poca gente a votar, se pierde la legitimidad. Sé que las personas no se van a tomar bien esto de que sea obligatorio, y tendremos que encontrar el mecanismo que le acomode más a los ciudadanos", añadió.

Para Longton, la medida no puede ser presentada sin estar acompañada de mecanismos que faciliten la práctica del voto mismo. Por ejemplo, el parlamentario presentó un proyecto que busca que existan más locales de votación y que estos sean más cercanos a los domicilios. "Avanzar hacia el voto electrónico o estudiar el mecanismo de voto anticipado también son alternativas", agregó.

Agencia Uno

Servel también está estudiando opciones

Desde la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, presidenta de la comisión y una de las parlamentarias que impulsó la medida dijo a Publimetro que ha estado en conversaciones con el propio Servel para encontrar un mecanismo apropiado y ver las opciones disponibles. "Al poder votar todos, nadie se sentirá excluido. Es una manera de responder a la crisis de legitimidad que reventó por múltiples factores", señaló. La diputada explica que los mayores de 80 años podrán votar de forma voluntaria y que los demás tendrán la opción de excusarse según corresponda.

"Esta crisis nos ha hecho replantearnos, y nos tiene que seguir haciendo replantear muchas cosas", señaló la diputada del Partido Socialista, Daniella Cicardini.

Respecto al voto obligatorio, la diputada cree que después de todos estos años de aplicación desde el 2012, ha quedado demostrado que lamentablemente no sirvió para facilitar la participación ciudadana en las elecciones. "Ha ido sostenidamente a la baja, y en donde en la última elección presidencial participó menos de la mitad de los chilenos y chilenas", agregó.

"Esa baja participación electoral, no se condice con el nivel de interés por opinar y participar, que uno ve se está expresando hoy mismo la ciudadanía en las calles, en manifestaciones pacíficas, en cabildos, o en nuevos canales como las redes sociales, etc. Todo eso está muy bien, y yo espero que se siga manifestando ; pero tenemos también que ser capaces de darle expresión a esa participación través del sistema electoral, explicó Cicardini. Finalmente, la parlamentaria sostuvo que todos y todas tenemos que asumir deberes que forman parte de construir y vivir en democracia y en sociedad.

Fuente: Servel / Lisette Peña y Jorge Cortés / Publimetro

Análisis de expertos

Pablo Valderrama. / Gentileza

Pablo Valderrama, Director Ejecutivo de Idea País.

"Las personas deben participar en las votaciones. Eso genera mayor adhesión, mayor representatividad. Estoy de acuerdo con el voto obligatorio, pero debe venir acompañado también con un cambio del sistema electoral. Se necesita mayor formación ciudadana. Por ejemplo, darle legitimidad al voto en blanco, valor en si mismo, porque también comunica una postura. Los ciudadanos tienen derechos y deberes, pero el voto voluntario fracasó y ahora se habla dela poca representatividad del Presidente. Y pese a que yo pienso distinto, creo que esta medida apunta a solucionar el tema"

German Silva. / Captura

Germán Silva, Analista político y académico de la U. Mayor

"No estoy de acuerdo con el voto obligatorio, si es que éste no viene acompañado con más medidas. Se debe cambiar la oferta política, deben existir más mecanismos que le den flexibilidad a las personas para poder votar. Además, la gente de los sectores populares no votan porque sienten a la política como algo muy lejano. Se deben acercar los centros de votación a las personas, debe haber educación cívica y se debe trabajar por acercar la oferta a la demanda. En general no se vota en blanco, si no que se vota por las opciones que están. Pero claramente sería muy potente si con esto, la gente le toma el valor al voto en blanco como señal de malestar".