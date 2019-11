Bombero de Talca arrestado por FFEE: "Fue la peor experiencia de mi vida"

Un incidente confuso y desproporcionado enfrentó al cuerpo de bomberos de Talca, con un escuadrón de Fuerzas Especiales de Carabineros, situación que pudiera llegar a una querella formal.

Y es que el vice superintendente de Bomberos de Talca, Ariel Bravo, fue arrestado y sacado a rastras de la compañía, en medio de la protesta general de los funcionarios, que de manera voluntaria trabajan en esa comunidad. Tres voluntarios resultaron heridos.

Un grupo de manifestantes ingresaron en la dependencia y entre los detenidos se llevaron a Bravo, quien trató de mediar con Fuerzas Especiales.

"Fue la peor experiencia de mi vida, por lo violento del accionar de Fuerza Especiales. Me metieron en el carro y me trataron a garabatos. me acusaron de proteger delincuentes", expresó Bravo a Radio Paloma de Talca.

El funcionario bomberil fue liberado, tras el arribo al cuartel de Carabineros. El superintendente de los bomberos de Talca, Víctor Manuel Sanmartín, corroboró la versión de Bravo y aunque reconoció que por parte de Carabineros hubo expresiones de disculpas hacia los bomberos, aseguró que acudirán a la Fiscalía para establecerlas responsabilidades de rigor.