"Chaleco amarillo" que disparó en Reñaca: lo trajeron a Chile los "Chicago Boys" y se considera neoliberal extremo

El año 2013, el diario "The Clinic" publicó un artículo sobre John Cobin. Se trata de un académico de economía que, al menos en ese entonces, ejercía en la Universidad Andrés Bello. Hoy apareció disparando en el sector de Reñaca en Viña del Mar, hirió a una persona en una pierna. Había una manifestación en el lugar. A través de un video que subió a su canal de Youtube "Partido Independencia", Cobin señaló que hizo uso de su arma debidamente inscrita en Chile y que tiene permiso para disparar.

Según relató en el video, las personas se le empezaron a lanzar encima de la camioneta. El académico señaló que "por miedo se bajó a asustar con el arma" y que el tiro en la pierna habría sido accidental. Se subió nuevamente a su vehículo y se intentó ir. El académico indica que le tiraron piedras al vehículo. ¿El motivo del video? Quería dejar constancia de que se estaba defendiendo. Ya se confirmó su detención. ¿Quien es John Cobin?

Según un segundo artículo publicado por "The Clinic"(en 2015) militó en "la Liga del Sur, una organización de California acusada de ser supremacista blanca. Llegó por primera vez a Chile en el año 1996, se casó con una chilena y hoy hace clases de economía en la Universidad Andrés Bello". "Cobin es un neoliberal extremo, conservador, admirador de Pinochet y amigo de los Chicago Boys. Estos son los pensamientos de este doctor en economía, fanático del libremercado, que enseña a los alumnos ABC1 del país", citaba el texto.

Heredero de los "Chicago Boys"

"La ayuda de algunos fabulosos individuos (Chicago boys o, en un caso, UCLA boy) que confiaron en mí y me dieron trabajo aunque hablaba pésimo en castellano, facilitó mi crecimiento laboral y el desarrollo de algunos proyectos en este país", señaló en dicha entrevista Cobin. "No puedo dejar de mencionar y agradecer de manera especial a Álvaro Vial, quien incluso fue el aval que permitió arrendar mi primer departamento en 1997, Harald Beyer, Cristian Laurroulet, y más adelante en 2008 Francisco Labbé, entre otros", dijo en ese entonces el académico.

El mismo cojín señaló en ese entonces que tenía un programa de radio que se llamaba Red Hot Chile. "Chile es excelente, por eso quiero traer a todos libertarios y neoliberales al país", señaló en la entrevista a "The Clinic". Al ser consultado por "que tipo de gente traerías a vivir a Chile", Cobin señaló tener un proyecto llamado "Vergel Libertad", en Curacaví.

"Es un sueño traer 400 o 500 familias conservadoras en lo social, a favor de la vida, de los matrimonios normales y en contra del aborto. Hay mucha gente interesada de Estados Unidos, Canadá, algunos en Australia y en Europa occidental", dijo. ¿A donde habrían llegado esas personas? Cobín explicó que en ese entonces ya tenían un terreno. "Pero no está completamente comprado, estamos a la espera de algunos millones de dólares. La gente que vendría serían, mayormente, millonarios y multimillonarios. Van a comenzar a abrir otros negocios en Chile, ayudar con más empleo. Es bueno para cualquier país tener una migración de gringos", dijo.

Su opinión frente a la realidad social

Respecto a las desigualdades del país, Cobin señaló en esa entrevista que lo que "le seducía de Chile" eran las privatizaciones, "menos socialismo, menos impuestos, la oportunidad de hacer buenos negocios, es tierra fértil para el crecimiento. Chile ha logrado muchos éxitos al bajar la tasa de pobreza y el desempleo. Tiene muchos beneficios, es una maravilla ver los cambios entre el 96 y ahora. Antes había mucha pobreza, ahora las empleadas están mandando a sus hijos a las universidades. Eso es increíble para mí".

Sobre ese hecho, que las empleadas puedan enviar a sus hijos a la universidad, el periodista de "The Clinic" le consulta "¿Por qué es increíble?, debería ser normal". "Es normal, el punto es que hace 20 años ellas no tenían la plata, pero ahora es mucho mejor. En los noventa pagaba la mitad del precio por mi empleada y ahora ella gana más. Toda la gente está mejor, la clase media es mucho más grande que antes. Es una tontera decir que tenemos una brecha de desigualdad. Qué importa la brecha, lo que importa es la pendiente entre ricos y pobres. Los ricos son más ricos que nunca", dijo.

"Y los pobres, más pobres", acotó en ese entonces el periodista. "No, eso no es verdad. Están ganando mucho más. El año pasado ganaron en términos reales 20% más que su sueldo anterior. Todos tienen oportunidades. Son chivas de la izquierda. Obviamente hay un problema grave con los bancos. Los bancos están monopolizados por el Banco Central, ese sistema no me gusta, estoy a favor de la banca libre. Quiero eliminar al Banco Central porque es un gran problema. Varios economistas, como Rolf Lüders de la Universidad Católica, piensan lo mismo", comentó el ahora polémico académico.

Aumentó la violencia

Cabe señalar que tras el incidente de Cobin este domingo en la tarde, la manifestación en Reñaca se encendió. Los registros muestran que las manifestaciones realizadas durante el día habían sido en su mayoría pacíficas, pero tras el incidente, ciertos grupos comenzaron a destruir locales y realizar barricadas. Hasta el cierre de esta edición, los desordenes continúan en el sector. Cobin fue detenido por Carabineros y la PDI.