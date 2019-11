"It’s Mutilation": el desgarrador reportaje del New York Times sobre el explosivo aumento de traumas oculares por culpa de disparos en medio de las protestas en Chile

‘It’s Mutilation’: The Police in Chile Are Blinding Protesters, o algo así como "Es mutilación: la policía en Chile está cegando a los protestantes". Con ese título el diario New York Times, publicó un reportaje audiovisual sobre la "epidemia" -como ellos la califican- de manifestantes que en los más de 20 días desde el inicio del estallido social han perdido la visión.

En menos de siete minutos, el corresponsal del medio estadounidense recoge testimonios al interior de una unidad de trauma ocular, y los expone para que el mundo se entere qué está sucediendo en nuestro país.

"Me llega un perdigón en el ojo, carabineros me pesca del pelo me lleva hasta la camioneta, se empezaron a burlar de mi que iba a a perder la vista… el perdigón lo tengo adentro", dice el joven en el primer testimonio y antes de quebrarse tras la pregunta de si tiene miedo, el joven contesta "yo sé que dios me va a dejar igual a como yo estaba".

"Yo lo miré a él que me miraba a la cara", dice otro de los desgarradores testimonio.

"15 metros tiene que haber sido la distancia a la que me dispararon", recuerda otro de los heridos. "Apuntaron a tu cara" pregunta el periodista del medio de EEUU, "apuntan derecho a tu cara y te disparan", cuenta el afectado.

Cifra de daños oculares sin precedentes: perdigones y balines son culpables de que Chile viva peor crisis oftalmológica mundial en 30 años La Sociedad Oftalmológica constató que Chile, en las últimas dos semanas, posee cerca de la mitad de heridos oculares que 27 años de manifestaciones en el mundo.

Desgarrador

El reportaje generó inmediatas reacciones en las redes sociales, por los desgarradores testimonios que se recogen.