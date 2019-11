"He decidido renunciar para que no hayan más hechos de sangre": Evo Morales llega a México

El ex Presidente Boliviano llegó hoy a las 13:08 hrs a México, tras la presión política que ha recibido estos días, la cual finalmente terminó consiguiendo su renuncia este fin de semana. Cabe destacar, que el motivo de su viaje se debe a que el país le ofreció asilo por "razones humanitarias", al considerar que su vida estaba corriendo peligro.

En el lugar, el ex Presidente fue recibido con una serie de protestas, algunas a favor de su llegada, mientras que otras totalmente en contra de esta.

El ex líder boliviano fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el canciller de México, Marcelo Ebrard. "Hermano canciller, gracias por salvarnos la vida", declaró Morales.

Inmediatamente, el ex mandatario se dedicó a comentar la situación que se está viviendo en su país. Según el medio El deber, entre sus declaraciones habría dado a conocer que la policía se habría unido a apoyar el Golpe de Estado que se está viviendo Bolivia.

Duras amenazas

Entre sus declaraciones, Evo habló sobre las amenazas que recibió durante el último tiempo. "Un miembro del equipo de seguridad del Ejército me hizo leer mensajes y me comentó sobre llamadas que pedían que me entregaran a cambio de 50.000 dólares, un día antes de nuestra renuncia". Por lo mismo, declaró "he decidido renunciar para que no hayan más hechos de sangre".

También, se refirió al saqueo de su hogar: "saquearon la casa de mi hermana, saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa intentaron saquear pero los vecinos la defendieron", expresó.

Finalmente, comentó que "mientras tenga la vida, seguiremos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha".