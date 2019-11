Presidente Piñera admitió "abusos y delitos" por parte de Fuerzas Armadas y de Carabineros

El presidente de la república, Sebastián Piñera, anunció que el gobierno puede ir más allá del 20 % en el aumento de las pensiones, pero que debe ser en el marco de la gradualidad y la responsabilidad. Asimismo, reconoció "abusos y excesos" en el uso de la fuerza por parte de los militares y la policía.

Nunca como antes, las cadenas nacionales desde el palacio de La Moneda habían generado tal expectativa y rating televisivo. Pero lo cierto es que desde el mediodía del domingo, el clamor era unánime en las redes sociales: ¿Dónde está Piñera? era la pregunta que se formulaban todos, luego de cinco días sin apariciones mediáticas.

En tono sobrio, el jefe de estado rompió el silencio reconociendo "los tiempos duros y difíciles", que también le han dado al país profundas lecciones y esperanzas.

Condena a la violencia

El mandatario elogió, una vez más, la fuerza de la ciudadanía en las calles, que ha denunciado las desigualdades y cuyas manifestaciones propenderán a un Chile "más justo y equitativo".

Piñera instó a la nación a condenar la violencia "venga de donde venga", y cuyos efectos se han cebado contra los más humildes.

En una especie de recuento, el presidente de la república hizo un repaso por las tres acuerdos, anunciados el pasado martes. "Entre dos caminos, optamos por recorrer el de la razón, para darle un chance a la paz. Agradezco a todos los sectores que han venido a La Moneda a respaldar los acuerdos".

Entren los agradecimientos formulados por el Presidente Piñera estuvo a los millones de chilenos, que todos los días salieron a trabajar y a estudiar, para que el país no se detuviese. Reconoció el esfuerzo de los empresarios, que supieron comprender las difíciles situaciones por las cuales atravesaron los trabajadores, para cumplir con sus compromisos.

Especial acento realizó el dos veces presidente de Chile, en el acuerdo por la nueva constitución, para lo cual extendió su gratitud a las distintas fuerzas, que hicieron posible el pacto parlamentario suscrito el viernes en horas de la madrugada.

Mea culpa

Piñera agradeció el esfuerzo de Militares, Carabineros, PDI y Bomberos, ante las amenazas que ha experimentado la ciudadanía.

“Lamentablemente, a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno sino nuestras fuerzas armas y de orden para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", afirmó el presidente.

Fue en el punto relativo a los acuerdos sociales, en el que Sebastián Piñera asomó la posibilidad de superar el 20 % de aumento, inicialmente ofrecido para las pensiones. "El populismo y la demagogia solo producen dolor a los chilenos. Queremos construir sobre roca, no sobre arena, por lo cual estamos dispuestos a ir más allá del 20 % en el aumento de las pensiones, pero esto debe hacerse con seriedad y gradualidad". Finalizó el jefe de estado con un llamado a levantar lo que destruyó la violencia y a "cuidar la democracia".

Reacciones

La primera en pronunciarse sobre la alocución del Presidente Piñera, fue su ministra vocera, Karla Rubilar, quien destacó el "cambio de tono" del mandatario. "Llamado claro: actuar con compromiso, voluntad y sentido de urgencia para avanzar hacia #PazyJusticiaSocial y un Chile de Todos. Ciudadanía tendrá última palabra en #NuevaConstitución".

No obstante, la diputada Karol Kariola expresó vía Twitter "la impunidad comienza si no juzgamos a un Presidente con responsabilidades claras en las masivas y amplias violaciones a los DDHH, por tanto parte por ud Presidente @sebastianpinera. Este martes será ingresada al #Parlamento la #AcusacionConstitucionalAPiñera #CadenaNacional"