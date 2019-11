Bassaletti ofrece disculpas por comparar quimioterapia con escopetas antimotines

El general de Carabineros, Enrique Bassaletti, ofreció disculpas este viernes luego de recibir múltiples críticas al comparar la quimioterapia con las escopetas antimotines.

“Se matan células buenas y células malas. Es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego, es complejo”, había dicho en la mañana Bassaletti.

“En el contexto de una pregunta que se me señalaban en la mañana con relación a un camarógrafo de un canal de televisión que fue lesionado en un incidente violento que hubo en la Alameda… Yo buscando ejemplificarlo, quizás equivocadamente, en mi estilo tratando de buscar ejemplos cotidianos derechamente me equivoqué y di un ejemplo que naturalmente no fue el debido y, frente a eso, no tengo más que excusarme”, precisó el general durante la tarde.

En esa línea, reforzó la idea de que “no tuvo ninguna otra intención de buscar un ejemplo cotidiano, práctico, totalmente equivocado”, consignó la cuenta Twitter de esa institución.