Cruz Roja alerta por falta de insumos ante miles de heridos en manifestaciones: “Para seguir ayudando, necesitamos tu ayuda”

View this post on Instagram

Porque somos neutrales ♦️ #santiago _Todos reciben atención por igual, nuestro mandato humanitario orienta al voluntariado en su misión de aliviar el sufrimiento humano oportunamente con imparcialidad, neutralidad e independencia. Hoy, uno de nuestros equipos de intervención que se dirigían en un vehículo institucional de Puente Alto al centro de Santiago, proporcionaron ayer primeros auxilios a un motorista de Carabineros, quien resultó lesionado a raíz de un accidente vehicular, el cual ocurrió a la altura del Metro San José de la Estrella, en la comuna de La Florida. Al lugar también concurrieron voluntarios de la Novena Compañía de Bomberos de Ñuñoa y Seguridad Ciudadana de La Florida. #siemprecontigo ❤️ #cruzrojachilena 🇨🇱