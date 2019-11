Partidos ingresarían este martes proyecto de reforma para el proceso constituyente

Los partidos de la oposición y el oficialismo ingresarían el próximo martes el proyecto de reforma necesario para dar inicio al proceso constituyente.

Esto luego de ratificar el acuerdo de la semana pasada y proyectar que el lunes se reunirán nuevamente para avanzar en posibles acuerdos sobre participación, como cuotas de género y de pueblos originarios.

Por lo mismo, se determinó que, hasta las 16:00 horas de este sábado, la ex Concertación y el Frente Amplio, de manera separada, entregaran sus propuestas, que tendrán respuesta el lunes.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, precisó que “yo no me puedo abrir a cosas que no sé en qué consisten, y como no hay acuerdo entre ellos de en qué consiste cada una de las ideas yo preferiría esperar a que planteen qué es lo que quieren hacer”.

De esta forma, la mesa técnica -conformada por siete representantes del oficialismo y siete de la oposición- tendrá tres días para alcanzar una propuesta que puedan ingresar el martes, informó Radio Biobío.