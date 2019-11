Gamadiel García aclaró el "paro" de los futbolistas y criticó la votación desarrollada en la ANFP

El fútbol chileno vivió horas definitorias durante este martes. Primero, en la ANFP se desarrolló un Consejo de Presidentes donde se decidió, por falta de quórum, seguir con el desarrollo del torneo. Mientras que el Sifup llamó a una asamblea donde se votó a favor de un "paro" de los futbolistas.

Terminada la reunión de los profesionales, el presidente del sindicato, Gamadiel García, comentó que: "El jugador siempre ha estado dispuesto y disponible para la actividad, pero no han estado las condiciones".

Por otra parte, el ex Universidad de Chile aclaró que la decisión tomada por los jugadores no es un "paro": "Esto es una asamblea de futbolistas que tomaron una decisión, no es un paro".

García, además, criticó con todo lo sucedido en la ANFP, donde pese a que hubo votación mayoritaria por suspender el torneo, finalmente por falta de quórum se decidió seguir con el campeonato. "Hay una votación mayoritaria (en el Sifup), democrática, que no fue lo mismo que ocurrió en la ANFP".

Destacar que el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales aclaró que la decisión tomada por la asamblea se le notificará a la ANFP en una reunión pactada para las 20:00 horas de este martes.