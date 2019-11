Terminal pesquero metropolitano arriba a sus primeros 23 años

23 años se dicen rápido, pero ese es el tiempo que tiene fundado el Terminal Pesquero Metropolitano, financiado por el Estado de Japón, establecimiento que ha permanecido como el lugar que ofrece la más grande diversidad de productos del mar.

Este tesoro escondido en la avenida Vespucio sur al 1500, en la comuna Lo Espejo, llegan cerca de un centenar y medio de diversas especies marinas extraídas a lo largo de los más de 4 mil trescientos kilómetros de costa que posee el país.

El Terminal Pesquero llega a sus 23 años, comprometido con la frescura y calidad de sus productos, así lo testimonian las más de 140 familias que comercializan el pescado diariamente en dicha instalación, y es que además de ser rico en diversidad marina, tiene una riqueza humana incalculable, pues son centenares las historias de vida, de lucha, superación personal y familiar que te encuentras a lo largo de los miles de kilómetros cuadrados que conforman el recinto. Hombres y mujeres que, sin descanso, trabajando casi 24 x 24 – el mercado mayorista trabaja desde las 12:00 am hasta las 8:00 am; y a partir de allí abre sus puertas el mercado minorista hasta las 15:00 Hrs – y con una pasión inquebrantable por el rubro de la pesca, han levantado generaciones enteras.

Con toda su experiencia el Terminal Pesquero sigue dando pasos sólidos y eficientes para modernizar los procesos en el relacionamiento humano, entre todos los estamentos y mejorar la calidad de atención al cliente, ofreciendo los mejores productos del mar chileno.

Es un verdadero privilegio el poder pasearse por los pasillos de los dos mercados (mayorista y minorista) que conforman el Terminal. En el recorrido, pueden saborear ahí mismo, los grandes ostiones con limón, antes de decidir las compras para la casa. Sólo en el Terminal logrará disfrutar una muestra de la riqueza marina infinita que poseemos en el país.

AGENCIA UNO

Mar chileno entre los de mayor biodiversidad del mundo

El Terminal Pesquero se ha trazado la tarea de contribuir y sumarse a todas las iniciativas tanto privadas como públicas, de aumentar el consumo de pescado en la sociedad chilena, pues a pesar de estar entre las 25 zonas con mayor biodiverdad del mundo, superando un mil de especies marinas, con más del 80% desconocidas – sólo la corriente de Humboldt, que cubre Perú y Chile, suma 10.000 especies marinas, según el censo de vida marino – Chile posee uno de los más bajos consumo de pescado per cápita del mundo, para la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la meta para el 2030 es llegar al 21 Kg per cápita; en la actualidad Chile sólo llega al 9,5 kg per capita, y más alarmante a un este porcentaje se queda sólo en el 15% de la población.

Industria del pescado y marisco: NO atenta contra medio ambiente

Aumentar el consumo de pescado en las sociedades, compone el Objetivo N° 12 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas porque es una conducta humana que en definitiva mejora la calidad de vida de la persona y también contribuye al medio ambiente, por ser la única industria de producción de alimentos con casi 0 huella de carbono. Conocer esta importante estadística, es determinante para aprender a valorarnos y empezar a mirarnos con mejor autoestima idiosincrática. Chile posee una infinita riqueza marina, y el único lugar del país donde puedes encontrar su mayor diversidad es en el Terminal Pesquero.

Terminal convoca trabajo de millares de pescadores de caleta

José Luis Mardone, un locatario del mercado mayorista, con más de 2 décadas en el rubro, nos cuenta que al Terminal llegan productos de todas las caletas del país “aquí encontrarás productos del mar que vienen desde el Sur hasta el Norte, y a su vez nosotros somos los encargados de distribuirlos a escala nacional, luego de pasar por las certificaciones correspondientes. Somos el único terminal que cuenta con 3 sellos: Sernapesca, Servicios de Impuestos Internos y Seremi. Estos organismos están acá mismo en el Terminal, fiscalizándonos continuamente, las familias que estamos acá cumplimos con todos los procesos legales y garantizamos productos de calidad”, señaló Mardone.

La historia del Terminal

Los 7 mil metros cuadrados de instalaciones físicas del Terminal Pesquero responde a una donación que hizo el Estado de Japón a la República de Chile de una infraestructura que garantizara la seguridad alimentaria del chileno – cumpliendo con el más alto estándar internacional de manipulación e higiene alimentaria- con el fin de mejorar el sistema de distribución, fomentar las actividades de la pesca artesanal y, con ello, aumentar el consumo de pescado.

Gran compromiso para ofrecer frescura y calidad

Eduardo Donoso, pescador artesanal y comerciante de los llamados históricos – más de 3 generaciones de pescadores – del Terminal, habla sobre el desconocimiento de la gente sobre el tesoro que se descubre en el Terminal, en cuanto a frescura y diversidad de productos marinos “yo mismo, con mi hermano, salimos con nuestras lanchas todos los días a pescar nuestros mismos productos. Garantizamos en el traslado hasta acá toda la línea de frío que corresponde, y una vez acá lo vendemos directamente al comprador, que en su mayoría son feriantes, emprendedores y chefs de reconocidos restaurantes y grandes hoteles del país; por ejemplo, algunas veces escuchas a persona que viajan a Algarrobo para comer pescado fresco y lo que no saben es que nosotros abastecemos a más del 80% de la zona litoral”, enfatizó el locatario.

Y así lo comprueba Miguel Angel Tapia, chef y fundador de uno de los mejores restaurantes de Algarrobo, Cava Fé, quien garantiza que gran parte de los productos del mar que llegan a la costa son traídos del Terminal Pesquero, “ Soy dueño de mi restaurante, soy chef, por lo que me gusta garantizar la calidad en mis platos, la mayoría de los platos de mi carta llevan pescados, por lo que me dedico a escoger los productos más frescos, soy tan detallista que hasta el fileteo lo hago dentro de mis instalaciones; y es por eso que conservo los productos marinos que viene directamente del Terminal Pesquero”.