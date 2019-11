Tres fuertes sismos en Albania dejan al menos seis muertos, más de 300 heridos y el derrumbe de varios edificios

Al menos seis personas fallecieron y otras 300 resultaron heridas por un potente sismo que remeció Albania en la madrugada del martes y derribó varios edificios.

El epicentro del terremoto de magnitud 6,4, que ocurrió justo antes de las 04:00 de la madrugada, estuvo a 30 kilómetros (19 millas) al noroeste de la capital, Tirana, a una profundidad de 20 kms (12 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Después se registraron decenas de réplicas, tres de ellas con magnitudes preliminares entre 5,1 y 5,4.

El presidente de Albania, Ilir Meta, dijo que la situación en la localidad de Thumane, la más próxima al epicentro, era “muy dramática”.

