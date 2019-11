El recado de Rubilar a Sharp: “No se puede pedir mayor orden público y seguridad y al mismo tiempo intentar amarrarle las manos a carabineros”

La ministra vocera de Gobierno Karla Rubilar, criticó al alcalde de Valparaíso Jorge Sharp y aseguró que se equivocó tras presentar un recurso ante la Justicia que por el uso de las escopetas antidisturbios que usa Carabineros y que han dejado cientos de heridos en todo el país.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso había ordenado a Carabineros abstenerse de utilizar balines en contra de quienes participaran en marchas o manifestaciones pacíficas y hace un par de días prohibió usarla “a todo evento”.

Rubilar dijo que lo hacía con mucho respeto, pero que “no se puede pedir mayor orden público y seguridad y al mismo tiempo intentar amarrarle las manos a carabineros en circunstancias completamente difíciles”.

“Yo creo que el alcalde Sharp se equivocó, creo que no puede pedir hoy día y tratar de llegar a La Moneda a decir que quiere proteger a sus comerciantes, que quiere proteger a las personas comunes y corrientes que en sus casas lo único que quieren es vivir en paz, y haber presentado un recurso que impida que los carabineros los defiendan en los momentos más difíciles como son los momentos de violencia”.

La ministra apuntó a que “el uso gradual de la fuerza tiene que permitir diferentes herramientas y mecanismos para que, dependiendo de la gravedad de lo que enfrentan, vayan utilizando diferentes elementos. Cuando restan elementos disuasivos complican el accionar de carabineros”.

“Me parece que no calza que el alcalde Sharp vaya a La Moneda a pedir más orden público y seguridad para proteger a los comerciantes y al mismo tiempo presente recursos para que los carabineros no puedan accionar para protegerlos. No me calza, no sé si a la gente de Valparaíso le calza”, afirmó.

La titular de la Subsecretaría General de Gobierno fue más dura, y aseguró que “no se puede tener dos discursos” y que “si queremos proteger a los pequeños comerciantes, entonces ayudemos primero a que ojalá la gente empiece a salir de las calles y empecemos a dialogar, a lograr que el Congreso aprueba la agenda social, a sentarnos a dialogar en La Moneda”.

“Yo entiendo que el alcalde Sharp fue bastante duro con el diputado Boric por haberse sentado a una mesa para llegar a un acuerdo constitucional. Yo creo que las señales que la gente pide son las diputado Boric y no las del alcalde Sharp, y si queremos paz, si queremos tranquilidad para nuestros comerciantes, partamos por casa. Que el alcalde con sus acciones llame a la paz”, finalizó.