Se acerca a EEUU y se aleja de Venezuela: el viraje que ha dado Bolivia a su diplomacia

Bolivia dio un giro a su diplomacia con un reciente acercamiento a Estados Unidos y el anuncio de que recompondrá sus relaciones con Israel.

En cuanto a Rusia, China y Venezuela, se informó que reconducirán y desideologizarán las relaciones en un viraje a la política internacional que había llevado la administración del ex presidente Evo Morales.

“Lo que se está haciendo es rectificar la política exterior porque evidentemente se tenía una política extraviada, que no atendía las necesidades del Estado… Había que rectificar todo lo malo que había hecho la anterior gestión”, informó el jueves Karen Longaric, canciller del gobierno interino de Jeanine Áñez, en una rueda de prensa a medios extranjeros.

Su gestión designó a Walter Oscar Serrate Cuellar en el cargo de embajador boliviano ante Estados Unidos. La designación ocurre después de 11 años de distanciamiento diplomático entre ambos países.

“Estados Unidos es muy importante… Lo que nosotros queremos es reponer los beneficios que tuvimos en materia comercial, la apertura de mercado y la inversión extranjera antes de Morales”, explicó Longaric.

Serrate aseguró que su función será mantener buenas relaciones de alto nivel y que buscará mejoramientos comerciales e inversiones. También habló de narcotráfico y cuando se le preguntó si retornaría la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) –expulsada en 2009– respondió que es un “problema de Bolivia y no es una tarea extranjera”.

“Nosotros debemos hacerlo con soberanía y con dignidad en un marco de cooperación. Nosotros sabemos que la fuerza no funciona como la fe, la razón y la ética”, agregó.

Longaric también anunció que con Israel se repararán las relaciones después de que el gobierno rompiera con ese país en 2009 por solidaridad con los palestinos.

La ministra también explicó que con China, Rusia y Venezuela se hará una redirección, después del estrecho acercamiento que tuvo la gestión de Morales.

"Vamos a fortalecer relaciones en un marco de cordialidad, privilegiando el interés del país y principalmente desideologizando esas relaciones”, agregó.

Morales se refugió en México tras renunciar el 10 de noviembre por señalamientos de montar un fraude para reelegirse a un cuarto mandato consecutivo. Los 35 días de protestas impulsadas por opositores y seguidores de Morales dejaron al menos 33 muertes, según un último recuento del Defensor del Pueblo.

La canciller también manifestó que con México las relaciones ingresan en una fase "incómoda" debido a los ex funcionarios de Morales que se encuentran asilados en la embajada mexicana en Bolivia y que podrían estar allí "años” debido a que a los ex ministros y ex funcionarios que tienen acusaciones pendientes en la justicia no les otorgarán salvoconductos.

Desde la embajada de México se informó que no los entregarán para que se presenten ante la justicia.

El brazo derecho de Morales, el ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana; Héctor Arce, de Justicia; Javier Zavaleta, de Defensa; Wilma Alanoca, de Culturas y Hugo Móldiz, de Gobierno.

El jueves por la tarde se le otorgará salvoconducto al ex ministro de Economía Luis Arce y su esposa entre otras dos personas más.