Aunque son más los que creen que este año es más importante: 50,2% de las personas entendería si su empresa no entrega aguinaldo navideño en medio de la crisis social

Diciembre ya llegó y con ello la cuenta regresiva para las celebraciones de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, aunque el contexto actual, sin duda, ha cambiado las sensaciones y los planes habituales de estas fechas.

También es temporada de aguinaldos, aunque al parecer este año será más complejo este punto. Para saber cómo se están organizando las personas para el último mes del año y conocer la importancia de este bono, sobre todo en relación a la actual crisis social, Laborum.com realizó una encuesta, en la que participaron 1.964 personas y que reveló que 67,9% cree que este año es más importante la entrega del aguinaldo y que podría servir como incentivo y ayuda económica.

Ahora, a pesar de la cifra anterior y de la importancia del beneficio, 50,2% de los encuestados señaló que si su compañía tiene problemas para entregar el dinero extra este año lo entendería, pues con todo lo que ha ocurrido es lo menos importante. Por otro lado, el 49,8% dijo que considerando la crisis social la entrega del bono puede ayudarlos a organizar mejor el mes.

“Sin duda, estos son tiempos difíciles para múltiples sectores del país, tanto para el estado, las empresas y la sociedad civil. Por esto mismo, lo que podemos ver a través de la encuesta de aguinaldo de fin de año este 2019, es que el estallido social ha provocado cambios en la entrega de este beneficio en comparación con años anteriores", indica María Jesús García-Huidobro, gerente de marketing de Laborum.com.

De hecho, subraya que 68,9% de los consultados señaló que su empresa sí se ha visto afectada por la crisis, "pero también vemos que hay un alto grado de empatía y entendimiento debido a los hechos”, añade la ejecutiva.

Además, agrega que la recomendación es que todos “empresas y colaboradores puedan conversar y llegar a acuerdos para así poder mantener a ambas partes tranquilas y satisfechas, más aún en momentos en los que las personas necesitan comprensión y tranquilidad, y por su parte muchas organizaciones han sufrido pérdidas económicas importantes, sobre todo las pymes”.

De acuerdo a la Dirección del Trabajo, el aguinaldo se convierte en un derecho de los colaboradores si es que ha sido entregado por el empleador por más de dos años consecutivos. Si la empresa tiene problemas para entregarlo, debe llegar a un consenso con el equipo para poder sustituir el beneficio. Respecto a lo anterior, 52,7% indica que lo reemplazaría por días libres, el 18,1% por aumento de beneficios de la empresa como uso de ropa de calle y transporte, el 14,6% por flexibilidad horaria, el 9,2% por home office y el 5,4% por fiestas dentro de la empresa.

Pero ¿y cuántos lo recibirán?

El sondeo además reveló que 43,3% de las personas aseguró que este año no recibirá aguinaldo, mientras que 41,1% dice que aún no lo tienen claro pues no le han entregado esa información. Por otro lado el 15,6% ya sabe que recibirá este beneficio. Dato no menor es que el año pasado, las personas que a esta altura del año ya sabían que recibirían aguinaldo era de 28,4%.

Asimismo, de los que no recibirán el bono, 49,8% afirma que en comparación con años anteriores su empresa había entregado el bono y lo había avisado con anticipación. Además, el 55% lamenta no recibirlo, pues el aguinaldo es lo que más les sirve en esta época para paliar sus gastos.

“Lo que recomendamos a las empresas que no podrán entregar aguinaldo es que realicen una convivencia, para así fomentar los espacios de relajo, o que puedan entregar una mayor flexibilidad horaria y laboral a sus colaboradores durante esos días, ya que así demuestran preocupación por mantener un buen ambiente laboral y por el bienestar de quienes conforman su empresa. De esta misma manera, las personas llegan a sentir un mayor compromiso con su compañía. Respecto a esto, las jefaturas deben considerar las dificultades asociadas a movilizaciones y cortes en el transporte público, por lo que lo mejor es hacer las actividades de día y en lugares de fácil acceso o considerar movilización para los colaboradores”, agrega María Jesús García-Huidobro.

De los que sí recibirán aguinaldo, 89,8% dice que lo prefiere en efectivo, y que entre sus prioridades de gasto están: en primer lugar, con 28,4%, la compra de regalos; luego un 25,2% lo destinará al pago de cuentas; después el 18,2% comprará comida para fin de año. Por último, en igual nivel de importancia, con un 9,4% de las preferencias de los encuestados, están los ahorros, vacaciones y paseos y otras necesidades.