Blumel promete garantías a Carabineros y es categórico: "Sin paz social no habrá mayor equidad ni justicia"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo que la violencia no es compatible con la democracia, reiterando el apoyo del Gobierno a Carabineros.

Blumel, encabezó esta jornada la ceremonia de egreso de 1.754 carabineros de la Escuela de Formación, donde agradeció el compromiso de la institución policial en la restauración de orden público.

"La democracia es solo compatible con la Paz Social. Con una Paz Social que se basa en la seguridad, en el respeto a las personas, en el respeto a los derechos humanos y con una agenda de reformas sociales profundas que nos permita tener un país mas justo, más libre, más prospero, más equitativo, con más igualdad y con mayor oportunidad para todos nuestros compatriotas”, dijo el ministro.

“Quiero agradecerles, muy especialmente a sus familias y a ustedes que se van a incorporar a ese esfuerzo a partir de mañana por el tremendo compromiso con nuestro país, con Chile, con la seguridad de nuestros compatriotas y con el resguardo del orden público”, dijo.

Asimismo, reiteró que la institución cuenta con el apoyo y respaldo del gobierno frente a las tareas “fundamentales e insustituibles” que desarrollan a diario, e indicó la responsabilidad que tiene en la seguridad de las personas y el orden público. “siempre apegados a las leyes, a la Constitución, a los protocolos y cautelando, muy especialmente, los derechos humanos y los derechos fundamentales de nuestros compatriotas”.

Asimismo, dijo que el Ejecutivo está comprometido con la modernización de Carabineros para dotarlos de mayores capacidades y tecnologías que les permitan cumplir mejor su labor.

Leyes de protección a Carabineros

Durante la ceremonia, el ministro destacó además el paquete de leyes en materia de seguridad que está impulsando el Gobierno, el cual -aseveró- cuenta con un respaldo transversal.

Al respecto, destacó los acuerdos que se han logrado constuir durante estas últimas 5 semanas, como el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, el aumento en las pensiones,la rebaja en el costo del transporte para los adultos mayores, entre otros aspectos.

Finalmente, manifestó que el actual momento por que atraviesa el país no está fácil, aunque sostuvo que hay confianza para salir de la crisis.

“La tarea no será sencilla, la tarea es compleja, es difícil, pero la vamos a lograr y vamos a salir adelante. Nuestro país ha tenido dificultades y adversidades muchísimas veces en nuestra historia y siempre hemos podido salir adelante y esta vez no será la excepción. Tenemos conciencia de que se necesita el rol fundamental de Carabineros de Chile para lograr la paz social y sin paz social no habrá mayor equidad ni justicia”, finalizó.