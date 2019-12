Galería: Todos los ganadores del Women's World Car of the Year 2019

Los premios Women's World Car of the Year (WWCOTY) tuvieron recientemente una nueva versión, con el voto de 41 especialistas femeninas de todo el mundo. Y en la oportunidad el All New Mazda 3 fue el ganador absoluto, además de ser reconocido como el mejor auto familiar, con el premio World Family Car of the Year.

La ceremonia se desarrolló en el Salón del Automóvil de Dubai, y en cada serie se premiaron los siguientes modelos:

Mejor Auto Urbano: Kia Xceed, Renault Clio y Skoda Scala

Mejor Auto Familiar: Mazda 3, BMW Serie 3 y Toyota Corolla

Mejor Auto Ecológico: Kia Soul EV, Audi e-Tron Quattro y Tesla Model 3

Mejor Auto de Lujo: BMW 8 Series, BMW X7 y Porsche Cayenne Coupé

Mejor Auto Deportivo: Porsche 911, Mercedes-AMG A35/45 y Toyota Supra

Mejor SUV/Crossover: Range Rover Evoque, Citroën C5 Aircross y Lexus UX