Mexicano celebra la pérdida de 334 kilos: ahora parece fideo porque pesaba 595

Juan Pedro Franco, es un joven originario de Aguascalientes que llegó a pesar 595 kilogramos y obtuvo el récord Guinness como el hombre de mayor peso en el mundo.

Al día de hoy, ha logrado una disminución del 60% de su peso gracias a la cirugía bariátrica y, al retirarle el exceso de piel, quedará a pocos pasos de la meta.

La vida de Juan Pedro Franco ha cambiado mucho en los últimos tres años. En 2016, pesaba 595 kilogramos y llevaba 8 años en una cama, prácticamente sin movilidad, dependiendo enteramente de los cuidados brindados por su familia.

Adicionalmente, sus múltiples enfermedades, entre las que destacan diabetes mellitus tipo II, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), lo mantenían en grave peligro de muerte.

Al día de hoy, Juan Pedro tiene un peso de 260 kilos, ya perdió 334 kilos. Se ha sometido a tres procedimientos quirúrgicos.

“En lo emocional estoy bien muy contento, con todo lo que vivo. Cada vez ya empiezo a salir un poco más de casa, ya el estrés, la ansiedad y la depresión empiezan a bajar. Soy como cualquier persona que está viva, con depresiones, enojos, tristezas como cualquiera, pero poco a poca vamos avanzando”, dijo Juan Pedro.



Nuevo reto

El nuevo reto que enfrenta Juan Pedro es remover el exceso de piel, que es de 82 kilos.

“Nos preocupa el excedente de piel, pues ya viene otra etapa para Juan Pedro, que es remover el exceso de pie que es bastante, con la ayuda de un cirujano plástico reconstructivo, así que vamos a ver quién se quiera sumar a este proyecto”, añadió el cirujano bariátrico, José Antonio Castañeda.

Se espera que en los próximos seis meses, Juan Pedro sea sometido a la cirugía para remover la piel que se cuelga y que le provoca un deslabone al caminar. Falta poco para que llegue a su peso ideal que sería de 130 ó 140 kilos.

Juan Pedro experimentó hace unos días, el placer de bañarse por primera vez solo y de pie, algo que no hacía desde hace nueve años.

“Ya viajo en vehículos normales y uso ropa de tienda. La verdad nunca fue un orgullo ser el hombre más obeso del mundo, era algo que era relativamente que se dio, pero ahora voy por el récord por el hombre que ha perdido más peso, y de ese si me sentiré más orgulloso”.

La transformación del hombre más obeso del mundo

"Desde que tenía un año empecé a subir de peso y ya a los 15 años pesaba unos 200 kilos. Los doctores a los que me llevaron desde chico me ponían a dieta, pero nunca funcionó y seguí aumentando de peso sin control. Somos personas de origen humilde y agotamos nuestros recursos buscando ayuda que no llegaba”.

Para su fortuna, ese mismo año su destino dio un giro, cuando el reconocido cirujano bariátrico, José Antonio Castañeda, decidió asumir su caso, con su equipo de especialistas, y emprender un largo camino para darle a Juan Pedro una nueva oportunidad de vida

Tras ser traslado de Aguascalientes a Guadalajara, el acreedor del récord Guinness como el hombre de mayor peso del mundo, fue sometido a tres cirugías en un lapso de dos años (manga gástrica, bypass gástrico y banda gástrica), que, sumado a un estricto control médico, nutricional y psicológico, le permitieron lograr un cambio sorprendente, al disminuir el 60% de su peso inicial y convertirse en un joven de 260 kilogramos.

“Ha sido un camino duro, pero le he echado todas las ganas. Poder caminar, ver cómo la ropa que usaba antes ya me queda muy grande, es un sueño hecho realidad y siempre estaré agradecido con el Dr. Castañeda y su equipo, porque hicieron un milagro que en algún momento pensé que no sería posible”, finalizó Juan Pedro.





