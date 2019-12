Así es el premiado portabicicletas que estará en las micros

Tener portabicicletas en las micros será prontamente una realidad. Y será un producto premiado. El rack llamado "Rupa", ganó el concurso “Muévete por la Sustentabilidad”, cuyo fin es el diseño e implementación de racks portabicicletas en los buses del sistema RED de transporte público de la Región Metropolitana.

Este modelo tiene la particularidad de que, además de ser amigable tanto con la estructura del bus y los pasajeros, tiene una doble utilidad: permite sujetar bicicletas de cualquier tamaño y también afirmarse.

No solo ayuda con las bicicletas

“Es seguro y fácil de usar porque no tiene piezas ni se manipula. Además, no representa peligro para los pasajeros, ya que no se mueve, es curvo y no posee puntas”, explica Isidora Biron, de 19 años, una de las diseñadoras a cargo del proyecto. Y el diseño soluciona problemas cotidianos: la joven agrega que su rack “incluso sirve para cargar paquetes o las bolsas del supermercado”.

“El diseño permite ‘transportar’ bicicletas de manera vertical, utilizando la llanta de la rueda delantera como método de soporte. Esto permite que se adapte a bicicletas de todo tipo, modelo y tamaño”, detalla Nicolás Robertson, uno de los docentes de Diseño UC que estuvo a cargo de dirigir los proyectos finalistas.

Conectando distintos tipos de transporte

Desde la Corporación Regional De Santiago, destacan que “para nosotros como Corporación es importante apoyar este tipo de iniciativas que apuntan a la movilidad sustentable y buscan integrar los buses del transporte público con el uso de la bicicleta".

"Es una excelente manera de conectar diferentes formas de traslado y de promover la concientización sobre el medioambiente. Además, representa una solución que puede estar al alcance de todas las personas y fomenta la utilización de la bicicleta y el uso del transporte público", dijo Benjamín Vivanco, gerente de la entidad.

Plan piloto

La directora ejecutiva de Fundación Innmov, Tamara Urzúa, explicó que en el período de acompañamiento el prototipo ganador será perfeccionado por docentes de la Universidad Católica.

“Luego de ello, el rack portabicicletas será probado como plan piloto en uno o dos buses de la empresa Vule y, dependiendo de su funcionamiento y aceptación, lo entregaremos como una nueva propuesta de intermodalidad al Directorio de Transporte Público Metropolitano para su eventual implementación”, detalló.