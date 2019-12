Consejo transversal de 15 expertos para reforma de Carabineros sostuvo reunión en La Moneda

Un consejo transversal de expertos, con la misión expresa de reformar a Carabineros de Chile, sostuvo este lunes su primera reunión en el Palacio de La Moneda, informó el Ministerio del Interior.

Através de su cuenta Twitter, el organismo informó los nombres de las personas que fueron convocadas por el ministro Gonzalo Blumel. Ellos son 1)Jorge Correa Sutil, ex secretario de la Comisión Rettig y ex Subsecretario del Interior. 2)Jorge Burgos, ex ministro del Interior y ex diputado. 3)Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana.

También fueron invitados : 4)Cristóbal Lira, ex Subsecretario de Prevención del Delito. 5)Catalina Mertz, experta en seguridad ciudadana. 6)Patricia Muñoz, Defensora de los Derechos de la Niñez. 7)Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La experticia de estas personas también será tomada en cuenta: 8)María Luisa Sepúlveda, experta en Derechos Humanos. 9)Javier Etcheverry, Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. 10)Franz Vanderschueren, académico de Universidad Alberto Hurtado. 11)Hugo Dolmestch, ex Presidente de la Corte Suprema.

El listado de personalidades lo cierran 12)Marta Salcedo, coronel (r) de Carabineros. 13)Rodrigo Ubilla, Subsecretario del Interior. 14)Lorena Recabarren, Subsecretaria de Derechos Humanos. 15)Katherine Martorell, Subsecretaria de Prevención del Delito.