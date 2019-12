¿Cómo responder al correo que te pide datos personales?

La semana pasada una serie de correos electrónicos llamó la atención de miles de compatriotas. En él, NIC Chile, entidad dependiente de la Universidad de Chile y a cargo de la administración del .cl, solicitaba responder una suerte de "si o no" a la entrega de datos a terceros.

Desde el propio NIC Chile explicaron que “la ley le da derecho a oponerse cuando la entrega de la información afecta su privacidad o la protección de sus datos personales, cuando constituye un riesgo para la seguridad de sus sistemas computacionales, o cuando afecta sus derechos comerciales o económicos”.

Poner no: y los motivos

Es por esto que, en el caso de no querer entregar esa información, es clave saber qué poner en el formulario. No puede ser un simple "no". Tal como señala la ley, se debe dejar explícito que "constituye un riesgo", razón por la que NIC Chile no entregará los datos de quienes opten por aquello. Además, se debe tener en consideración la fecha señalada en el correo electrónico respecto a la expiración de la solicitud.

En caso de no contestar el correo dentro de los parámetros solicitados, NIC Chile queda autorizado para entregar los datos. No es imperante tener la respuesta. Ante esta situación, el experto en web y editor de Transmedia.cl, Mario Romero nos recuerda que hace falta avanzar en una legislación que nos de mayores herramientas de protección ante este tipo de situaciones. "La ley de protección de datos y otras normativas que se deben actualizar pronto respecto al mundo digital, se hacen más urgentes que nunca con casos como este", señaló.