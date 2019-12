El proceso de completará este miércoles: Acusación contra Chadwick se votará mañana

Este martes se realizó la revisión en el Senado de la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick, por su presunta responsabilidad política en las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre.

Los motivos de la acusación

El jueves 28 de noviembre la Cámara de Diputados declaro admisible de la Acusación Constitucional en contra de Andrés Chadwick. La acusación pretende establecer las responsabilidades políticas. Ese mismo día el ministro fue removido de su cargo por el Presidente. La acusación señala que infringió la Constitución y las leyes al "omitir adoptar medidas para detener violaciones a los DD.HH." y "haber comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación".

Opiniones desde las distintas veredas

Desde RN, Mario Desbordes señaló que "Chadwick asumió la responsabilidad política de los hechos que ocurrieron hasta el minuto en qué él era ministro y renunció, por lo tanto creo que ahí se agota esa responsabilidad". El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), descartó que exista una campaña para convertir a Chadwick en un "chivo expiatorio". El senador Francisco Huenchumilla (DC), señaló que se trata de un tema político y no personal.

Acusación de Boric y Silber

El diputado Gabriel Silber (DC) integrante de la Comisión Especial que formalizó la acusación señaló que "no queremos usar la acusación para hacer un juicio general de la acción pública del señor Chadwick, tampoco para enjuiciar sus ideas". Por su parte Gabriel Boric (CS) agregó que "el ex ministro Andrés Chadwick es responsable político de las violaciones a los Derechos Humanos, en su calidad de ex ministro del Interior, que han afectado a nuestro país con un brutal intensidad".

La defensa

El abogado defensor de Chadwick, Luis Hermosilla, desestimó estas imputaciones, señalando que se le intenta responsabiliza por hechos cometidos por "terceros". "En la afectación de derechos que se pretende levantar por los acusadores, se nos presenta un cuadro dantesco con una enumeración terrible de situaciones dolorosas. Pero que en la realidad no ocurre así. Se habló de la desaparición de más de 80 personas y eso no es verdad", agregó.

¿Qué sigue?

Mañana se hará una sesión especial a las 10:00 horas para escuchar a cada senador, por 15 minutos. Posteriormente votarán los dos capítulos de la acusación por separado: uno apunta a la infracción Constitución y las leyes, al omitir adoptar medidas para detener violaciones a los DDHH. El segundo capítulo lo acusa de haber comprometido gravemente el honor y la seguridad de la Nación al participar de la declaración del estado de emergencia