El llamado es a actualizarse en tiempos de crisis: 7 consejos para elaborar un buen CV online y conseguir un empleo

Con cifras como los casi 80 mil despidos informados por la Dirección del Trabajo desde que partió la crisis y que tienen como motivos las "necesidades de las empresas", queda patente que la situación del empleo preocupa.

Con esto, queda de manifiesto que tener un curriculum altamente competitivo y acorde a las nuevas necesidades de las compañías es imprescindible para mantenerse vigente en el mercado laboral, especialmente cuando las empresas automatizan cada vez más sus labores de contratación.

Así, el papel tiene cada vez menos cabida, ya que la vorágine de la transformación digital y el avance de las tecnologías, tanto a nivel general como en el mundo de los recursos humanos, ha dejado obsoleta ciertas prácticas que antes se daban por sentadas. Una de ellas es la utilización del currículum o CV en formato impreso, por eso hoy la clave es tener un de un buen CV online.



Al respecto, Claudio Sánchez, branch manager de Randstad, señala que “gran parte de las empresas, a través de diversas herramientas, está buscando mejorar la experiencia de sus candidatos, porque tal como todo está evolucionando en torno al empleo, también lo está haciendo el medio de presentación de las candidaturas a las compañías, sobre todo considerando que actualmente las organizaciones utilizan la red para buscar postulantes, ya sea su página web, las redes sociales profesionales o diferentes softwares basados en machine learning”.

En esa línea, la pregunta es ¿volverá a ser necesario presentar un currículum impreso? La respuesta dependerá del perfil profesional, pero lo que está claro es que siempre debe ser complementado con un robusto CV online asegura el ejecutivo, al mismo tiempo que entrega algunos consejos para elaborar uno y alcanzar el éxito en la búsqueda de empleo.

Destaca tu información profesional : así los profesionales de selección llegarán más fácil a tu perfil digital. Una de las técnicas es individualizar la URL de las redes sociales profesionales con nombre y apellido.

: así los profesionales de selección llegarán más fácil a tu perfil digital. Una de las técnicas es individualizar la URL de las redes sociales profesionales con nombre y apellido. Comparte logros y objetivos alcanzados : no hay que tener temor de hacerlo. Deja constancia de tus méritos y demuestra tus habilidades a través de los trabajos y proyectos concretos que hayas llevado a cabo. Para ello, se pueden utilizar videos, portafolios o presentaciones. No destaques solo aquellos resultados del pasado, sino que también comparte lo que podrías llegar a hacer en el futuro.

: no hay que tener temor de hacerlo. Deja constancia de tus méritos y demuestra tus habilidades a través de los trabajos y proyectos concretos que hayas llevado a cabo. Para ello, se pueden utilizar videos, portafolios o presentaciones. No destaques solo aquellos resultados del pasado, sino que también comparte lo que podrías llegar a hacer en el futuro. Usa palabras clave: un número cada vez más importante de compañías está adoptando sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), por lo que si incorporas las palabras clave adecuadas, le darás a estas plataformas lo que están buscando. Incorporar "key words" relevantes aumenta las probabilidades de que tus habilidades destaquen, sobre todo porque los encargados de reclutamiento realizan la selección con un tiempo limitado. Esto lo consigues haciendo coincidir las palabras de tu CV online con las que se mencionan en la descripción del trabajo al que postulas o las relacionadas al empleo que deseas obtener.

un número cada vez más importante de compañías está adoptando sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), por lo que si incorporas las palabras clave adecuadas, le darás a estas plataformas lo que están buscando. Incorporar "key words" relevantes aumenta las probabilidades de que tus habilidades destaquen, sobre todo porque los encargados de reclutamiento realizan la selección con un tiempo limitado. Esto lo consigues haciendo coincidir las palabras de tu CV online con las que se mencionan en la descripción del trabajo al que postulas o las relacionadas al empleo que deseas obtener. Suma una nueva habilidad: junto con la experiencia, las skills son las que gatillan los llamados a entrevista, por lo tanto, debes ir añadiendo nuevas competencias a medida que las vayas adquiriendo, particularmente aquellas que te den ventajas competitivas ante los otros postulantes.

Incluye links: como los currículos rara vez se envían a través de correo físico, incorpora enlaces en tu CV online, a través de los cuales podrás ofrecer más información sobre tu trayectoria profesional. Si no tienes ninguno, es hora de comenzar a pensar en configurarlos.

como los currículos rara vez se envían a través de correo físico, incorpora enlaces en tu CV online, a través de los cuales podrás ofrecer más información sobre tu trayectoria profesional. Si no tienes ninguno, es hora de comenzar a pensar en configurarlos. Crea consistencia: asegúrate de que tu CV en línea sea sólido. Usa las mismas fotos de perfil y escribe de la misma manera. Esto te ayudará a ser más reconocible, especialmente a medida que buscas construir una marca personal codiciada.

asegúrate de que tu CV en línea sea sólido. Usa las mismas fotos de perfil y escribe de la misma manera. Esto te ayudará a ser más reconocible, especialmente a medida que buscas construir una marca personal codiciada. Idiomas: idealmente publica el perfil en más de una lengua para otorgar valor añadido y acceder a un mayor número de posibles empleadores.

Los beneficios



Actualmente las firmas están llevando a cabo diferentes procesos para tener en línea a toda su base de datos de talento y, entre los principales beneficios está la posibilidad de postular, en pocos pasos, a todas las ofertas de empleo publicadas por las empresas, aparte de programar alertas de correo electrónico y recibir sugerencias cada vez que se abra una vacante que sea del interés del postulante.

Sin embargo, “más allá de eso, la mayor ventaja es que los candidatos pueden ser encontrados en cuestión de segundos por los consultores de las compañías. Y es que un CV impreso solo es analizado por los encargados de selección si hay una posición abierta en ese preciso momento; de lo contrario, el candidato se ‘pierde’. Llegada la hora de buscar, los reclutadores no recurren al sinnúmero de hojas de vida que pudiesen haber recibido en algún momento, sino que utilizan la red incorporando key words asociadas a la vacante que requieren cubrir”, explica Sánchez.

En ese sentido, remarca que “si no apareces, entonces tu perfil profesional no existe y las opciones de encontrar trabajo disminuyen considerablemente. Hay que tener presente que postular a ofertas de empleo ya no es lo mismo que antes. Con todo lo que ha evolucionado la tecnología, hay nuevas reglas que cumplir y métodos que seguir para asegurarse de que la estrategia sea más efectiva y eficiente, tanto la que usan los encargados de selección como la que utilizan los postulantes”, puntualiza.

Recalca que con esto, queda de manifiesto que el papel tiene cada vez menos cabida en los procesos de selección y que son los perfiles en línea son los que finalmente ganarán la batalla en la búsqueda de empleo.