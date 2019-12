Tras larga jornada en el Senado: Chadwick es declarado culpable tras aprobación de la acusación constitucional

La acusación fue aprobada. Sólo se necesitaban 22 de los 43 votos totales. Este miércoles se decidió el futuro político de Andrés Chadwick Piñera, ex ministro del interior y quien estuvo a cargo de dicha cartera durante el denominado "estallido social". Tras la votación a favor efectuada en el Senado, el ministro no podrá ostentar cargos públicos de ninguna índole por un periodo de cinco años.

El proceso inició el martes pasado, donde expusieron diputados que integran la comisión de defensa del libelo, Marcos Ilabaca(PS), Gabriel Silber (DC) y Gabriel Boric (Convergencia Social). También lo hicieron quienes estaban a cargo de la defensa de Chadwick: su abogado Luis Hermosilla; y, él mismo. El ex ministro aseguró ser inocente: "Jamás he realizado o he dejado de realizar ninguna acción para permitir la violación de los DD.HH.".

La acusación constitucional que ahora pesa sobre las espaldas de ex ministro constaba de dos capítulos. El primero apuntaba al hecho de "haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación a los derechos humanos y no haber mantenido el orden público de manera racional". Mientras que el segundo señalaba que el ex ministro habría "infringido la Constitución al declarar Estado de Emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura. Se le acusa de restringir la libertad de movimiento y reunión en estados de queda, traspasando los parámetros correspondientes".

La jornada en el Senado fue extensa. Comenzó a las 10:00 am y se extendió hasta la noche de este miércoles. La acusación contra el ex Ministro marca un precedente: el Senado confirma así su responsabilidad en las violaciones sostenidas de Derechos Humanos, cuando era oficialmente parte del Gobierno en curso.

Comisión discutirá acusación constitucional contra Presidente Piñera

Durante la jornada de ayer, la comisión especial sorteada para revisar la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera aprobó el libelo. Ahora éste pasará a su discusión en la sala de la Cámara de Diputados con recomendación favorable, aunque esta decisión no es vinculante. La discusión se desarrollará durante la mañana de este jueves. A favor votaron los diputados Daniel Verdessi (DC), Boris Barrera (PC) y Gastón Saavedra (PS), mientras que en contra estaban Sofía Cid (RN) y Gastón von Mülhenbrock (UDI).

Iván Moreira (UDI) "La gente busca que la verdad prevalezca. Debemos actuar con responsabilidad"

Francisco Chahuán (RN) "Estamos frente a una acusación con argumentos meramente políticos"

Ena Von Baer (UDI) "La responsabilidad política ya la asumió el ex ministro Chadwick el día que renunció"

Rabinarath Quinteros (PS) "El ex ministro no debe responder por sus subordinados, sino que sus propias omisiones"

Carolina Goic (DC) "Este es un juicio político constitucional. No se trata de la responsabilidad penal"

Juan Pablo Letelier (PS) "Creo que aquí hay responsabilidades históricas que se evaluarán"

Resultados:

1er Capítulo:

23 votos a favor

18 votos en contra

0 abstenciones

2do Capítulo: