Greta dedica premio de "la persona del año" a jóvenes que han participado del movimiento contra el cambio climático

La revista "Time" dio a conocer hoy su clásica elección de "la persona del año". En esta oportunidad, sorpresivamente el nuevo rostro que se volvió la portada del medio tras su selección es Greta Thunberg, la activista adolescente que ha dado que hablar este año, debido a su activa participación en contra del cambio climático.

Al salir de una conferencia climática de la ONU en Madrid, Greta le dijo a "The Associated Press" que estaba "un poco sorprendida" por el reconocimiento. Además, agregó que "nunca me hubiera imaginado que algo así pudiera ocurrir".

La activista señaló que estaba muy honrada. Sin embargo, ella cree que el homenaje “debería ser para todos los del movimiento Viernes por el Futuro porque lo que hemos hecho, lo hicimos juntos”, declaró.

También, Thunberg comentó a través de sus redes sociales "¡Wow, esto es increíble! Comparto este gran honor con todos los miembros del movimiento #FridaysForFuture y los activistas del clima en todas partes".

Wow, this is unbelievable! I share this great honour with everyone in the #FridaysForFuture movement and climate activists everywhere. #climatestrike https://t.co/2t2JyA6AnM pic.twitter.com/u4JUD4cgCz

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 11, 2019