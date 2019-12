Desaparición del Hércules C-130: satélite peruano, aeronave brasileña y avión patrullero de EEUU participan en labores de búsqueda

El lunes a las 18.13 horas se perdió el contacto radial con el avión Hércules C-130 que viajaba con 38 personas a bordo desde Punta Arenas hacia la base antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, en momentos que pasaba por el Mar de Drake.

Desde ese momento los esfuerzos se han centrado en las labores de búsqueda de la nave, mientras que esta jornada fueron trasladados a la capital de la Región de Magallanes a los familiares del avión siniestrado.

El general de Brigada Aérea de la FACh, Eduardo Mosqueira, señaló esta jornada que se extendieron los cuadrantes de búsqueda del Hércules C-130.

"Ahora vamos a tener cuatro cuadrantes, cada uno de ellos de aproximadamente 240 kilómetros por unos 120 (kilómetros). Estamos hablando de una distancia entre Santiago y Chillán, y del ancho de Chile", precisó.

Por su parte el contraalmirante Ronald Baasch, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, indicó que se establecieron cuatro áreas de búsqueda.

"Se han asignado buques para que lideren los trabajos al interior de cada zona. Esos cuadrantes son de 80 por 80 kilómetros", expresó.

De igual manera un total de 640 personas trabajan en las labores de búsqueda de la nave, siendo 285 de la FACh, 286 de la Armada y 69 de medios internacionales.

Esto se suma a aviones y satélites extranjeros, que junto a los a los chilenos, están trabajando en la zona.

Entre ellos destaca el avión multi-misión P-8A Poseidon enviado por el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), el cual llegó este miércoles a Punta Arenas.

At the request of the Chilean gov’t, #SOUTHCOM deploys a @USNavy #P8A Poseidon – w/state-of-the-art sensors & comms equipment – to support #Chile’s search for a missing @FACh_Chile #C130 Hercules. @DeptofDefense @NAVSOUS4THFLT @EmbajadaEEUUcl https://t.co/rC30BoHdja

— U.S. Southern Command (@Southcom) December 11, 2019