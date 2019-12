Diccionario Merriam-Webster anuncia al pronombre “ellos” como la palabra del año

Según el comunicado entregado por Merriam-Webster la palabra fue elegida por la relevancia actual que tiene y además “refleja un hecho sorpresivo: incluso un término básico –un pronombre personal- puede crecer hasta la cima de nuestros datos”.

La búsqueda de ellos aumentó en un 313% en 2019 respecto a los años previos.

Es necesario hacer la distinción que a pesar de que la traducción de ‘they’ es ellos no es neutro para el español. Sin embargo, para la comunidad no binaria –que no se identifica con ningún género en específico- ha sido una herramienta fundamental el poder usar el pronombre neutro para referirse a ellos mismos.

En el español, lamentablemente, no existen las mismas posibilidades para las personas no binarias identificarse con un pronombre neutro. Una de las formas en que se identifican es con lenguaje inclusivo, pero que ha causado muchas críticas y aún no ha sido reconocido por Real Academia Española.

El reconocimiento de esta manera al pronombre no binario es una manera de visibilizar a la comunidad trans.

La palabra ‘they’ es plural, pero cuando se usa para hacer referencia a una persona no binaria se usaría en singular. Esto ha causado confusión en el uso gramatical del pronombre. Esta podría ser una de las razones por la que la búsqueda de la palabra aumentó tanto.