Presidente Bolsonaro asegura que buque brasileño encontró "efectos personales" del Hércules C-130

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró través de su cuenta Twitter que el buque Maximiliano encontró "objetos personales" y "restos compatibles" con el Hércules C-130.

"El Ministerio de Defensa informa que el Almirante de la Armada brasileña Maximiano Polar Vessel recolectó alrededor de las 3:45 pm artículos personales y restos compatibles con el avión Hercules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que había estado desaparecido desde el amanecer. Martes (10)", informó el jefe de estado brasileño.

O Ministério da Defesa informa que o Navio Polar Almirante Maximiano, da Marinha do Brasil, recolheu, por volta das 15h45, itens pessoais e destroços compatíveis com a aeronave Hércules C-130, da Força Aérea do Chile, que estava desaparecido desde a madrugada de terça-feira (10).

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 11, 2019