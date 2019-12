"Evidentemente que corre riesgo": Van Rysselberghe asegura que Chadwick "por un tiempo muy largo no va a poder salir a la calle" tras aprobación de acusación constitucional

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que el ex ministro del Interior Andrés Chadwick no podrá salir a la calle tras la aprobación de la acusación constitucional en su contra.

En declaraciones a T13 Radio, la parlamentaria afirmó que "Andrés, por un tiempo muy largo, no va a poder salir a la calle y si sale (…) evidentemente que corre riesgo".

Respecto a la aprobación de la acusación constitucional en su contra, expresó que "lo de ayer fue patético. Estoy tan enojada con él (José Miguel Insulza), usar una acusación constitucional por este tema diciendo que Andrés Chadwick (…) siendo que Andrés lo ayudó personalmente en muchas cosas".

Finalmente, Van Rysselberghe manifestó sobre las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que "todavía no sabemos el contexto de cada una de esas situaciones. Acá hubo perdigones que los compró el gobierno de Bachelet que Andrés no tenía cómo saber que no estaban de acuerdo a la norma".