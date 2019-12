Donald Trump "manda" al cine a Greta y le recomienda que se relaje

La relación Donald Trump-Greta Thunberg es tensa, sin duda. Y los mensajes del mandatario estadounidense a la activista sueca, a través de redes sociales, no son sólo en ocasiones.

Así, hoy a través de su cuenta de Twitter el Presidente catalogó de "ridícula" la nominación de la joven a personaje del año por la revista Time.

"Tan ridiculo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a una buena película a la antigua con un amigo! ¡Relájate, Greta!", precisó.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

