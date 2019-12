Evo Morales: "Arribé a la Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande"

El ex presidente boliviano Evo Morales llegó este jueves a Argentina, tras viajar desde Cuba.

El otrora gobernante pidió quedarse en calidad de "refugiado", arribando en compañía de quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera. También es acompañado de su ex ministra Gabriela Montaño y del ex canciller Diego Pary Rodríguez.

"Les he dado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado", señaló el canciller trasandino Felipe Solá en declaraciones a TN.

Tras llegar a Argentina, Morales realizó dos tuiteos, en los cuales agradeció a México por el trato recibido durante el tiempo que se encontró en la nación norteamericana tras dejar Bolivia.

Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2019