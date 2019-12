"¿Derechos Humanos para quién, para los niños delincuentes?": las polémicas frases que marcaron la aprobación de la acusación constitucional a Chadwick

Por 23 votos a favor y 18 en contra, la Sala del Senado dio curso a los dos capítulos de la acusación constitucional entablada en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de una serie de intervenciones de los distintos senadores inscritos para fundamentar su postura frente a este libelo.

La actividad fue seguida atentamente, y algunos de los argumentos presentados por los parlamentarios generaron más ruido que otros, especialmente en las redes sociales.

Ese fue el caso del senador de RN, Juan Castro, quien en medio de su intervención se despachó una frase que no cayó del todo bien entre quienes estaban a favor de la acusación contra el ex ministro del Interior.

Juan Castro, Senador RN, imputado por cohecho, negociación incompatible y malversación de fondos: "¿Derechos Humanos para quién, para los niños delincuentes?" Algún asesor que no sea ignorante, que le explique que son los Derechos Humanos? #ChadwickCulpable pic.twitter.com/qCwFCsAvrZ — RodrigoSaavedra (@Ro_SaavedraM) December 11, 2019

"¿Derechos Humanos para quién, para los niños delincuentes?", sostuvo el parlamentario, generando miles de comentarios acusándolo de indolente y de no conocer la definición real de Derechos Humanos.

Otros argumentos

Quien también fue cuestionado, fue el senador de la UDI, Iván Moreira, quien en su tiempo argumentó que "no podemos desentendernos de una enorme crisis y firmemente condenamos los abusos y violaciones a los derechos humanos. Tampoco podemos caer en el juego de noticias falsas, hechos infundados. Acá no han habido fundamentos suficientes para sostener la acusación. Se hacen críticas de orden general, juicios de valor. No hay condenas por los hechos en los que fundamentan el libelo”.

Por su parte el ex candidato presidencial senador, Alejandro Guillier indicó que “desde el 18 de octubre se han sucedido violaciones a los derechos humanos como no habíamos visto en otras épocas… No es posible que se haya llegado a este nivel de violación de los derechos humanos sin que las autoridades civiles asuman sus responsabilidades. No resulta razonable para la opinión pública ese apoyo incondicional a una policía que estaba violando los DD.HH…Se pueden exigir las responsabilidades políticas más allá de las consideraciones personales específicas”.

El argumento de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe también generó cierto resquemor tras señalar que “no existen antecedentes que prueben efectivamente violaciones a los derechos humanos de manera sistemática por parte de órganos del Estado".

"No existiendo antecedentes que permitan calificar una violación sistemática de los derechos humanos, no puede prosperar el primer capítulo…Se deben investigar y sancionar a los autores de los casos señalados, pero Andrés Chadwick no omitió ninguna acción, pues los decretos ya decían que había que seguir ciertos lineamientos y respetar los DD.HH…el gobierno y el ex ministro tomaron una serie de medidas para evitar acciones ilícitas. Creo absolutamente en la inocencia del ex ministro Andrés Chadwick”.