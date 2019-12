Las 48 horas de lucha de la menor con riesgo vital víctima de la violencia policial

Eran las 20:40 del martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Por esta misma fecha habían manifestaciones en Plaza Italia y sus alrededores, donde al menos 8 personas resultaron heridas y trasladadas a la ex Posta Central. Entre ellas se encontraba la joven de 15 años de iniciales G.A.P. que habría recibido una bomba lacrimógena en la frente, causándole un TEC, coma y riesgo vital.

Según la escala de coma de Glasgow existen tres tipos de respuestas motoras en un paciente que indican su gravedad y se dividen del 1 al 3. La joven “estaba en el nivel 3, que es el más grave”, indicó Jaime Villagra, presidente de “Salud para Todos”, organización que recibió en esas condiciones a la joven en un puesto de emergencia instalado desde el 18 de octubre en el barrio Lastarria.

Antes de llegar ahí y según testigos la joven sufrió de vómitos y convulsiones, síntomas que “calzarían con la condición médica de la joven”. También, a pesar de las dudas sobre qué impactó la frente de la menor, Villagra asegura que “la intensidad del golpe no pudo ser con algo lanzado con la mano, sino con un arma”.

Con el transcurso de los minutos, la gravedad de la menor habría corrompido su sistema respiratorio, escalando a no poder respirar por sí misma. Así llegó en estado de riesgo vital a la ex Posta Central.

Respuesta de organismos

La noticia se expandió rápido por redes sociales y los organismos correspondientes, siendo confirmado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y luego por la Defensoría de la Niñez. Al día siguiente fueron los organismos relacionados al Gobierno los que reaccionaron. La Fiscalía Centro Norte confirmó la cantidad de lesionados y Carabineros aseguró que iban a investigar el hecho y en concreto se sacó de funciones a los uniformados que cubrieron el sector la noche del martes.

Tras una noche angustiante, el día no siguió mejor. El estado de la menor no mutaba y la familia era acosada por los medios al interior del recinto hospitalario. Durante la tarde la Coordinadora Feminista 8M también llegó al lugar para realizar una velatón en nombre de esta nueva víctima. Mientras cientos de mujeres estaban en la calle Curicó, al interior de la ex Posta Central la familia esperaba en vilo un avance y confirmación de la cirugía, que se realizó después de las 23:00. A la mañana siguiente el general director de Carabineros salió a lamentar el caso. "Es muy grave, los niños, niñas y adolescentes son muy relevantes para nosotros como institución. Apenas tomamos conocimiento de ese caso, tratamos de recabar la información, lo que nos constaba lo pusimos en conocimiento del Ministerio Público", aseguró el general.

[🔴Velatón en Posta Central por adolescente con riesgo vital tras ataque con lacrimógena ] pic.twitter.com/HWwRHDAvv6 — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) December 12, 2019

Traslado Clínica Indisa

Tras la intervención quirúrgica, según testimonios, el estado de la joven sólo habría empeorado. La falta de máquinas especializadas en la Posta Central fue la motivante del traslado, que en primer lugar sería en otro recinto médico pero no existían camas. Finalmente la opción fue la Clínica Indisa, según pudo corroborar Publimetro con la familia. El estado de la adolescente al cierre de esta edición se mantenía sin mutación.

Al lugar llegó la tarde de hoy el ministro de Salud, Jaime Mañalich pero no fue atendido por los parientes de la joven pero sí por el equipo de la clínica y el director regional del Instituto de Derechos Humanos.