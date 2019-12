Consulta Ciudadana: Categóricos 846 mil votos se imponen a 80 mil por una Nueva Constitución

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) informó a las 22:40 pm de este domingo que 2.114.075 ciudadanos intervinieron en la Consulta Ciudadana, con un margen de 80 % de apoyo a la redacción de una nueva Constitución.

En el primer balance, la ACHM aseguró que 846.110 personas se mostraron de acuerdo con una nueva constitución para Chile, realizada en 226 comunas.

Acompañado por los rectores de la Universidades de Chile y de Santiago, el alcalde de Puente Alto Germán Codina agradeció la participación de la ciudadanía. "Hay que escuchar a los ciudadanos, en una democracia que sea más participativa, en la que se penalicen los abusos y no existan ciudadanos de primera y segunda".

En el primer cómputo de votos electrónico, se confirmó la participación de 1.521.864 votos, pertenecientes a 26 comunas. En ese universo, se extrajeron las siguiente conclusiones:

A la primera pregunta, sobre si está o no de acuerdo con una nueva constitución, un primer corte arrojó que 846.110 votantes se mostraron a favor de la nueva Carta Magna, mientras que 80.378 en contra.

A la segunda pregunta, sobre si está o no de acuerdo con el voto obligatorio, 687.681 votantes se mostró a favor del mismo, mientras que 106.000 se inclinaron en contra.

A la tercera interrogante, si personas con condenas por corrupción no deben optar a cargos públicos, 698.594 electores se mostraron a favor de esa medida.

A la cuarta pregunta sobre cuáles son las necesidades más sentidas en el país, la primera fue mejorar las pensiones y la atención al adulto mayor; luego el mejoramiento de la salud pública y la educación.

A la quinta pregunta sobre si se deben aumentar las atribuciones a las municipalidades, 483.248 se mostraron a favor.

A la sexta pregunta, en torno a la rebaja del IVA, 484.111 se inclinaron a favor, mientras que 345.393 personas expresaron que la vía para la redacción de la nueva constitución chilena debe ser la Convención Constitucional, cuyos integrantes deben ser electos por el voto popular.

AGENCIA UNO

El proceso en detalle

Este ejercicio cuenta con tres papeletas: una institucional, donde se consultan temas de Constitución y voto obligatorio; una de agenda social y una tercera personal, donde se pregunta por aspectos vinculados a la comuna correspondiente.

El alcalde Germán Codina, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) entregó un primer balance de la consulta, e indicó que "ya se constituyeron el 100% de las mesas en todo el país, además en la votación en línea hemos visto una amplia participación, ya han votado más de 850 mil personas y hay varias comunas donde la votación presencial tiene en estos momentos mucha gente. Va a ser una fiesta de la democracia", dijo a Emol.

"Estamos muy contentos, hemos querido generar un amplio espacio de participación, solo falta voluntad para participar, porque hemos puesto todos los medios a disposición para que las personas voten", añadió.

Codina valoró la consulta, pues "esto demuestra que el camino que trazamos desde los municipios, de cordura, participación dentro del marco institucional, es lo que la gente aprecia"

El alcalde afirmó además que "yo creo que las consultas ciudadanas llegaron para quedarse, pero lo hay que hay que comenzar a hacer es mejorarlas. Como por ejemplo, el Servel no nos dio un padrón actualizado resguardándose en que la ley no le permitía hacerlo, el Registro Civil también no nos dio la información; es contradictorio si queremos tener una democracia sala y robusta". Es por esto que instó al Congreso a modificar la ley, "para que estos procesos sean más fácil llevar adelante".

Se espera que otros 25 municipios lleven a cabo las votaciones el próximo fin de semana, elevando la cifra de comunas participantes a 250.